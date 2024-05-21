Військовозобов'язаний відмовився воювати, адже отримав моральну травму під час подій у рідному місті.

В Україні судили чоловіка, який відмовився воювати через те, що пережив у Часовому Яру на Донеччині. Про це йдеться у вироку Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області.

Зазначається, що судили уродженця Часового Яру, який має статус внутрішньо переміщеної особи. Чоловік є військовозобов'язаним та стоїть на обліку. Вже 1 травня 2023 він отримав повістку.

16 травня його викликали для призову та відправлення до військової частини, проте у призначений день він не з'явився у ТЦК, попри те, що поважних причин та права на відстрочку не мав. Тому у суді кваліфікували це як ухилення від мобілізації.

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Під час суду переселенець повністю визнав свою провину. За його словами, він пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до служби. Тоді чоловік отримав під підпис "бойову повістку", проте до ТЦК вже не повернувся.

Чоловік зауважив, що "морально постраждав під час бомбардування у Часовому Яру" та заявив, що "не готовий служити, не готовий вбивати людей", а також попросив не ув’язнювати.

Водночас у суді додали, що звільнення переселенця від покарання створить в очах людей "негативне враження безладдя та безкарності" під час проведення мобілізації. Також у вироку зазначили, що у нього є малолітня дитина, проте від обов'язку щодо захисту Батьківщини він все одно не звільняється.

Врешті-решт переселенця засудили до трьох років позбавлення волі та взяли його під варту одразу після проголошення вироку. Строк відбування покарання будуть рахувати з 16 травня.

Суд через ухилення від мобілізації - останні новини

Як писав УНІАН, у Вінницькій області чоловік втік від ТЦК та відмовився від мобілізації. За таке правопорушення його засудили до 3 років іспитового терміну.

"Двічі його відправляли до військової частини, однак повертали назад через стан здоров'я. В березні 2023 року він знову отримав повістку на відправлення до військової частини. Однак цього дня він не зміг прибути до Бершадського ТЦК, оскільки захворів", - зазначили у вироку суду.

Також повідомлялось, що на Волині викрили ухилянта, який став "опікуном", щоб виїхати за кордон. Йому винесли покарання у вигляді штрафу, а саме - 136 тисяч гривень.

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