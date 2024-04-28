Військовозобов'яний повністю визнав свою провину.

У Хмельницькій області судили чоловіка, який ухилився від мобілізації, адже був не в стані прийти до ТЦК через похмілля. Його спочатку засудили до трьох років тюрми, проте покарання було змінено на рік іспитового терміну. Про це йдеться у вироку Красилівського районного суду.

За матеріалами справи, військовозобов'язаний визнав свою провину у вчиненні кримінального правопорушення, яке передбачене ст. 336 КК України. Також він детально розповів, як це сталося. За його словами, перед явкою до ТЦК та СП він напився, через що на наступний день почував себе погано. Тому він не з'явився за викликом та не повідомив про це представника ТЦК.

Також відомо, що чоловік проходив військово-лікарську комісію та розписувався за неї. Крім того, військовозобов'язаний розкаюється у вчиненому злочині та готовий служити й захищати Україну.

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Своєю чергою представник ТЦК під час судового засідання розповів, що влітку 2023 року роздавав бойові повістки громадянам. Обвинувачений теж отримав таку повістку, за отримання якої він розписався особисто. Також йому пояснили, яке покарання може чекати на чоловіка, якщо він не з'явиться до ТЦК для отримання бойової повістки.

У вироку суду додали, що чоловік отримав бойову повістку, адже раніше пройшов лікарську комісію, за результатами якої його визнали придатним. Обставинами, які зменшують рівень покарання обвинуваченого, визнали щире каяття та визнання своєї провини.

Суд над ухилянтами

Як писав УНІАН, у Вінницькій області чоловік втік від ТЦК та відмовився від мобілізації. За це порушника засудили до 3 років іспитового терміну.

"Двічі його відправляли до військової частини, однак повертали назад через стан здоров'я. В березні 2023 року він знову отримав повістку на відправлення до військової частини. Однак цього дня він не зміг прибути до Бершадського ТЦК, оскільки захворів", - йдеться у вироку суду.

Проте коли працівник ТЦК приїхав до нього додому, ухилянт втік з дому.

Також у Волинській області викрили ухилянта, який став "опікуном", аби виїхати за кордон. За таке правопорушення суд призначив чоловіку покарання у вигляді штрафу 136 тисяч гривень.

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