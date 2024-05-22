Також він аргументував своє рішення тим, що має на утриманні двох дітей.

На Кіровоградщині до іспитового терміну засудили 34-річного чоловіка, який відмовився письмово від мобілізації. Про це йдеться у вироку Онуфріївського районного суду Кіровоградської області.

Зазначається, що чоловіка визнали придатним до мобілізації. Він отримав повістку та повинен був прийти в ТЦК 8 грудня 2023 року. Але військовозобов'язаний написав заяву, в якій категорично відмовився від служби в ЗСУ.

Під час суду чоловік визнав свою провину. За словами жителя Кіровоградщини, коли його хотіли мобілізувати, то він написав заяву про відмову від служби в армії. Військовозобов'язаний наголосив, що сам є сиротою, а на утриманні в нього двоє малолітніх дітей, які ще навчаються у школі. Також він розповів, що хворіє та має високий тиск.

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В результаті у суді визнали чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудили до 1 року іспитового терміну.

Суд за ухилення від мобілізації - останні новини

Як писав УНІАН, на Черкащині судили чоловіка, який відмовився від мобілізації через пережите у Часовому Яру. Під час суду переселенець повністю визнав свою провину. Він розповів, що "морально постраждав під час бомбардування у Часовому Яру" та заявив, що "не готовий служити, не готовий вбивати людей".

Також повідомлялось, що у Хмельницькій області чоловік не прийшов до ТЦК через похмілля. Його спершу засудили до трьох років ув'язнення, але покарання було змінено на рік іспитового терміну

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