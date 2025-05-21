Силова мобілізація де-факто працює лише на поповнення рядів дезертирів, вважає депутат.

Лише 5-6% людей, які пройшли через "бусифікацію", можна перетворити на більш-менш боєздатних солдатів. Про це в інтерв’ю ютуб-каналу "Суперпозиція" розповів народний депутат Георгій Мазурашу.

"З того що говорять військові, учасники бойових дій, яким я довіряю, … з умовно 100% бусифікованих 5-6 [відсотків] можна більш-менш довести до якогось там боєздатного стану, і то не дуже", – заявив він.

Нардеп також навів "статистику", згідно якої у будь-якій країні лише 6-7% громадян здатні реально воювати. Решта, за його словами, після примусового потрапляння в армію лише поповнюють ряди дезертирів.

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"Не можуть люди, які не спроможні воювати, виконувати ті завдання, які стоять перед Збройними силами України", – додав Мазурашу.

Мобілізація в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, Україна може залучити до служби в армії до третини осіб, що відбувають покарання. Раніше до лав ЗСУ вже стали понад 8 тисяч тепер уже колишніх в’язнів, ще понад тисяча заявок перебувають на розгляді.

Тим часом у ЗСУ кажуть, що свого часу припустилися помилки, коли не пішли шляхом запровадження хоча б добровільної строкової служби для жінок у 2014 році. Радниця ЗСУ з гендерних питань Оксана Григор'єва вважає, що зараз Україна мала би менше труднощів із залученням жінок до військової служби, якби цей процес стартував ще не початку російської гібридної агресії.

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