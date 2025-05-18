Влада втратила момент, коли треба було провести реформу ТЦК, вважає Роман Сініцин.

В Україні втратили той момент, коли потрібно було провести реформу ТЦК, щоб не виникло таке явище, як "бусифікація".

Командир екіпажу БпЛА Роман Сініцин в етері на "Армія TV" розповів, як військові ставляться до насильної мобілізації в Україні.

Загалом, як зазначив військовий, "бусифікація" - це не гарна історія в медійному плані, оскільки росіяни дуже сильно її качають та використовують. "Оці наративи про людоловів – вони відверто шкодять", - зазначив він.

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На думку Сініцина, влада пропустила цей момент, коли можна і треба було робити реформу ТЦК, щоб надати йому "людське обличчя".

"І зараз ми маємо те, що маємо. Але з іншого боку, ми громадяни України. Це конституційний обовʼязок захищати свою державу. Якщо ти здоровий чоловік, то що тобі заважає це робити? Страшно? Всім страшно", – констатував Сініцин.

Мобілізація в Україні: важливі новини

Напередодні речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін заявив, що територіальні центри комплектування взагалі не мають ловити ухилянтів від мобілізації. Він також зазначив, що рекрутингові центри в Україні не зможуть замінити ТЦК.

Водночас в уряді повідомили, що в Україні найближчим часом не планують суттєвих змін в критеріях і підходах до бронювання від мобілізації військовозобов’язаних. Там зазначили, що сьогодні ці критерії чітко виписані, цифровізовані.

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