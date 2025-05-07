Для початку Україна могла би запозичити норвезький досвід із добровільною строковою службою для жінок.

Україна припустилася великої помилки, не запровадивши строкову військову службу для жінок ще у 2014 році. Таку думку висловила радниця ЗСУ з гендерних питань Оксана Григор'єва під час конференції "Війна жіночого роду", пише hromadske.

"Якби ми тоді почали цю тему "пушити", то, можливо, вона б не була такою болісною сьогодні", — зазначила вона.

На думку Григор'євої, Україна може використати досвід Норвегії, де жінки можуть добровільно піти на строкову службу, щоб потім долучатися і до професійної армії, будуючи військову кар'єру.

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"Ми цього не зробили, і це, звісно, наша провина. Ми не популяризували тему залучення всіх жінок. Жінки як пішли у 2014 році добровільно, так і зараз вони йдуть добровільно. Але честь і хвала цим жінкам, тому що вони вмотивовані, тому що вони прийшли самі", — додала вона.

Жінки в українській армії: що треба знати

Як писав УНІАН, станом на січень 2024 року в українській армії служило 45 587 жінок, з них 13 487 мали статус учасника бойових дій. З 2014 року кількість жінок-офіцерів в українській армії зросла майже вп’ятеро. Жінки займають посади командирів батарей, взводів, відділень безпілотної авіації та снайперських підрозділів.

У 2023 році Міністерство оборони скасувало обмеження щодо посад для жінок, дозволивши їм обіймати посади водіїв, гранатометників, командирів БМП, ремонтників, кулеметників, снайперів тощо.

Жінки віком від 18 до 60 років можуть укладати контракт із ЗСУ за умови придатності до служби за станом здоров'я. З 1 березня 2025 року мобілізація жінок залишається добровільною, за винятком медичних працівниць та фармацевток, які зобов'язані стати на військовий облік.

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