Нацбанк визнає, що мобілізація - не їхня компетенція, а от фінансові питання - інша справа.

Деякі норми законопроекту про посилення мобілізації стосуються фінансових питань, тому перед ухваленням документа нардепам слід проконсультуватися з Національним банком України. Про це заявив глава НБУ Андрій Пишний.

Він зазначив, що загалом питання мобілізації не входять до компетенції Нацбанку. Цим повинні займатися Кабмін, Міноборони і Генштаб. Але оскільки в законопроекті передбачено зокрема фінансові обмеження для ухилянтів, НБУ готовий включиться в процес.

"Я думаю, що в процесі його опрацювання в парламенті у нас повинні відбутися дискусії та обмін думками. (...) У разі необхідності — а вона, швидше за все, виникне, тому що законопроект містить деякі пункти [фінансового характеру], — ми візьмемо участь у дискусії. І я переконаний, що це виведе нас на оптимальний варіант рішення і формулювання законопроекту", — заявив глава Нацбанку.

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Економічні аспекти в законопроекті про мобілізацію

Як писав УНІАН, 25 грудня Кабмін вніс у Раду проект закону про посилення мобілізації в Україні. Частина нових норм, пропонованих документом, в тому чи іншому вигляді стосуються посилення правил військового обліку.

Зокрема законопроект пропонує запровадити обмеження щодо громадян, які досі добровільно не з'явилися в ТЦК для уточнення своїх облікових даних. Серед іншого законопроект пропонує обмежити право таких осіб продавати і купувати нерухомість, а також право на "використання і розпорядження коштами та іншими цінностями".

Омбудсмен Дмитро Лубінець попередив, що подібні обмеження можуть порушувати конституційні права громадян, якщо не будуть сформульовані належним чином.

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