Відповідальність за порушення в процесі мобілізації розподіляється з огляду на етап, на якому це порушення сталося, зауважив Лазуткін.

Міністерство оборони України планує ініціювати перевірки установ, які проводять військово-лікарські комісії (ВЛК) за допомогою певних інспекційних механізмів. Про це в етері телемарафону розповів речник оборонного відомства Дмитро Лазуткін.

"Ясна річ, деякі речі потребують перевірки. Такі перевірки покликані забезпечити належне виконання правил мобілізації та медичних стандартів як таких, щоб порушень не було як явища", – заявив він.

За словами Лазуткіна, Міністерство оборони "дуже чутливо до цього ставиться". Речник додав, що відповідальність за порушення в процесі мобілізації розподіляється з огляду на етап, на якому це порушення сталося.

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"Якщо порушення сталося на етапі медичного огляду, відповідальність лежить на Міністерстві охорони здоров’я та НСЗУ у рамках укладених договорів. Якщо неправильно винесено висновок ВЛК про придатність до служби, наприклад, це є відповідальністю ВЛК, і реагування вже має здійснювати Міністерство оборони України", – пояснив Дмитро Лазуткін.

Мобілізація в Україні: це варто знати

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що в 2025 році мобілізацію буде продовжено. За його словами, оборонне відомство дає рекомендацію, скільки потрібно мобілізувати людей, аби тримати фронт, мати стратегічні й оперативні резерви.

Тим часом у Міністерстві оборони України напрацювали модель цифровізації роботи військово-лікарських комісій (ВЛК). Як розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, ці нововведення повинні усунути черги, зловживання та надмірний тиск на ВЛК.

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