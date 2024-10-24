Передбачається. що нововведення повинні усунути черги, зловживання та надмірний тиск.

В Міністерстві оборони України напрацювали модель цифровізації роботи військово-лікарських комісій (ВЛК). Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила заступник міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

Зокрема, у неї запитали про плани цифровізації роботи ВЛК.

"Цифровізація військово-лікарської комісії є дуже великим викликом як для нашої системи цивільної охорони здоров'я, так і для системи, яка знаходиться у відомчому підпорядкуванні саме Міністерства оборони і Генерального штабу", - сказала Черногоренко.

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За її словами, вже напрацювано модель цифрової реформи військово-лікарських комісій. Ця модель надана партнерам з уряду.

"Ми готові і вже розробляємо проєкт змін до нормативно-правових актів, а також цифрова команда готова технічно дуже швидко реалізувати цей функціонал", - сказала заступник міністра.

Вона додала, що є намір надати можливість військовозобов'язаним та військовослужбовцям отримати медичний висновок у будь-якому зручному цивільному закладі охорони здоров'я.

"Цей медичний висновок буде направлений у цифровому форматі за декілька хвилин, іноді - декілька секунд, в систему Міністерства оборони. Далі, ВЛК за своєю ініціативою буде мати можливість ознайомитись з цим медичним набором даних і винести своє адміністративне рішення", - сказала Черногоренко.

Вона акцентувала, що медичний висновок розділяється на дві частини: медичну і адміністративну.

"З технічної точки зору, зробити такий обмін, таку електронну взаємодії, не є складним викликом. З нормативної точки зору, ми вже робимо таку можливість разом з нашими партнерами. Я думаю, дуже швидко ми будемо мати можливість отримати дуже гарні новини у цьому напрямку", - сказала Черногоренко.

Вона впевнена, що така взаємодія розвантажить ВЛК.

"Ми підемо від черг. Ми підемо від потенційних зловживань, від надлишкового тиску на ВЛК, отримаємо абсолютно прозорий функціонал, модель як проведення оглядів військово-лікарськими комісіями, так і постаудиту цих оглядів відповідними правоохоронними органами", - наголосила Черногоренко.

Як повідомляв УНІАН, військовозобов’язаний в Україні повинен проходити ВЛК щороку. Специфіка військово-лікарської комісії єдина - це завжди має відбуватися за викликом, за направленням. Повістка на проходження ВЛК може бути, але перед проходженням комісії завжди буде направлення.

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