Дедалі більше бригад запускають свою власну рекламну кампанію для пошуку новобранців.

Гостра потреба у свіжих поповненнях особовим складом змусила українську армію запустити "агресивнішу" рекламну кампанію і запропонувати новобранцям привабливіші умови контракту. Про це пише французька газета Le Monde.

"Українські підрозділи змагаються у винахідливості, створюючи відмінні візуальні коди і підкреслюючи свої передбачувані переваги: якісну підготовку, можливість вибрати професію в армії, сімейний дух", - йдеться в публікації.

Видання зазначає, що все більше українських підрозділів обзаводяться власним рекрутинговим центром. При цьому всі роблять ставку на різні речі: десь на плакатах зображені солдати з суворими обличчями, на інших - прості слогани. "Мама, я в Азові", - наводить приклад такого слогана автор публікації.

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"Жоден командир не скаже вам, що він повністю задоволений кількістю солдатів у своїх лавах", - заявив прес-секретар Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

Борючись за позитивний образ мобілізаційного процесу, Міноборони України створило комунікаційні осередки в кожній військовій частині. Вони займаються не тільки рекламою служби в армії, але також беруть участь у публічних заходах, щоб інформувати населення, зокрема про можливість працювати на оборону, застосувавши в армії свої цивільні навички.

Le Monde вдалося поговорити з трьома новобранцями, які записалися до 3-ї штурмової бригади. Чоловіки зізнаються, що їх переконали переваги нового контракту. Деякі кажуть, що й до того подумували про військову службу.

"Мені хочеться дії, адреналіну. Мої друзі, які служать, порадили мені прийти, вони кажуть, що роблять божевільні речі. Для мене має сенс бути тут", - розповів 19-річний Ігор.

Водночас газета зазначає, що загальна кількість новобранців поки що не виглядає вражаючою. Наприклад, контракт "18-24", придуманий для молоді, на середину квітня підписали лише 500 осіб, ідеться в публікації.

"Якщо люди очікують, що ми якимось дивовижним чином наберемо, скажімо, півмільйона осіб, то цього не станеться. Брак особового складу буде постійною проблемою для України, і жодна влада не зможе повністю її вирішити", - коментує ситуацію військовий експерт Микола Бєлєсков.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, в Україні вперше з 2024 року зросла кількість людей, готових терпіти війну до перемоги. Сьогодні 60% респондентів, опитаних соціологами, стверджують, що "готові терпіти стільки, скільки буде необхідно".

Також ми розповідали, що чоловіки, старші за 60 років, можуть підписати контракт із Силами оборони, однак масовим це явище точно не буде. Як пояснили в Раді, цей механізм передбачений для залучення особливо цінних фахівців.

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