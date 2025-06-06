Нардеп стверджує, що не можна допустити масового вступу на службу колишніх полковників і підполковників після 60 років.

В Україні чоловіки віком понад 60 років не зможуть масово укладати контракти на військову службу. Про це розповів народний депутат України, член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За його словами, така можливість передбачена лише для обмеженого кола унікальних фахівців.

"На засіданні Комітету представники Міністерства оборони та Генерального штабу погодилися з авторами законопроєкту про добровільну службу для чоловіків віком 60+ і висловили бажання, щоб ми ухвалили його в першому читанні. До другого читання ми передбачимо ті запобіжники, яких побоюються військові", - сказав він к етері Еспресо.

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Веніславський стверджує, що не можна допустити масового вступу на службу колишніх полковників і підполковників після 60 років. Бо метою укладання контракту для них може бути отримання грошових виплат та подальшого перерахунку пенсії з метою поліпшення матеріального становища.

За словами нардепа, оскільки кількість охочих таких чоловіків може бути значною, на комітеті Ради було досягнуто рішення про те, що "запобіжники будуть передбачені, і це буде дуже обмежене коло осіб".

Мова йде насамперед про унікальних фахівців, яких в Україні вкрай мало і які конче необхідні для посилення нашої обороноздатності. Веніславський додав:

"Це не буде масове явище. До служби залучатимуться виключно ті громадяни, які будуть визнані придатними до військової служби та яких реально потребує сектор безпеки й оборони. Тобто не буде так, що кожен охочий віком 60+ зможе просто прийти й укласти контракт. Рішення ухвалюватиметься виключно на розсуд військового керівництва - і лише на найвищому рівні, щоб запобігти можливим зловживанням".

Мобілація чоловіків 60+

Раніше народний депутат України Роман Костенко розкрив деталі щодо можливих контрактів з ЗСУ українцям після 60 років. За його словами, у ВР зареєстрували законопроєкт, який надає можливість підписувати однорічні контракти особам віком 60+ під час воєнного стану.

Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін заявив, що якщо будуть чітко прописані обмеження у законі про мобілізацію людей віком 60+, то він є абсолютно нормальним та має сенс.

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