Найменше охочих терпіти війну проживають на сході України.

В Україні вперше з 2024 року зросла кількість людей, готових терпіти війну стільки, скільки це буде необхідно.

Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології. Зазначається, що це опитування соціологи проводять регулярно з початку повномасштабної війни. І до травня 2024 року ситуація була стабільна – українців, готових терпіти війну стільки, скільки потрібно, було близько 71-71%. Втім, вже з травня цей показник почав зменшуватися. У березні 2025 року він досяг позначки в 54%.

Однак з березня цей показник почав зростати. І наразі 60% українців стверджують, що "готові терпіти стільки, скільки буде необхідно".

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Ще 6% готові терпіти рік, тобто відносно довгий період. Також 20% людей відповіли, що готові терпіти війну від декількох місяців до пів року. А 14% сказали, що їм важко відповісти на це питання.

Найменше людей, готових терпіти війну стільки, скільки буде потрібно, проживає на Сході України. Там таких 51%. В інших регіонах показник приблизно однаковий – 60-62%.

Про опитування

Опитування тривало в період з 15 травня по 3 червня методом телефонних інтервʼю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. За цей період було опитано 1011 респондентів на підконтрольних Україні територіях.

Інші опитування

Напередодні результати іншого опитування показали, що кожна четверта дитина в Україні в майбутньому хотіла б мігрувати за кордон. Утім, більше батьків, а саме 57%, хотіли б, щоб їхні діти лишалися в Україні.

Також раніше КМІС проводив опитування щодо ставлення українців до російських вимог для завершення війни. Відповідно до результатів, абсолютна більшість українців (82%) категорично відкидає план Росії для встановлення миру. Лише 10% респондентів готові погодитися на вимоги Москви.

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