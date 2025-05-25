"Контракт 18-24" запрацював лише кілька місяців тому, пропонуючи молодим хлопцям вступити в армію за великі гроші.

Кирилу Горбенку було 16 років влітку 2023 року, коли він і два десятки його друзів прийшли до військкомату і заявили, що хочуть воювати проти російських окупантів.

Чергові офіцери засміялися і сказали їм повернутися, коли стануть дорослими. Пізніше низка його друзів втратили інтерес або виїхали за кордон. Але він сам записався в армію відразу після того, як у березні 2025 року йому виповнилося 18, пише The Wall Street Journal.

"Хто, якщо не ми, буде воювати?", - запитав підліток, готуючись до військової підготовки на навчальному полігоні десь на сході України. ЗМІ також підкреслює, що його від тисяч бувалих солдатів відрізняє те, що під час підписання контракту він отримав безвідсоткову іпотеку, рідкісну можливість відпочити за кордоном і першу частину премії за вступ на службу в розмірі 1 мільйона гривень (близько $24 000) - суми, що перевищує річну зарплату багатьох досвідчених бійців.

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Цей новобранець - один із сотень, хто з лютого підписав "Контракт 18-24". Журналісти підкреслюють, що поки що кількість нових рекрутів невелика. Але українська влада сподівається, що з часом програма допоможе залучити ту вікову групу, яку досі намагалися вберегти від фронту.

Крім того, повідомляється, що сам факт появи такої програми свідчить про серйозну нестачу живої сили, яка підриває оборону України на тлі безперервного наступу Росії. Більшість чоловіків, готових воювати, записалися ще давно, і з кожним роком залучати нових стає дедалі важче. Спроби України привабити новобранців високими зарплатами та іпотекою нагадують схожі кроки Росії, яка заманила десятки тисяч чоловіків до армії великими бонусами, що значно перевищують середні доходи по країні.

Але поки "Контракт 18-24" мало кого переконав, йдеться в матеріалі. За даними уряду, з лютого до програми долучилося лише близько 500 осіб. Бюрократія часто гальмує процес оформлення, а багато хто втрачає рішучість або відмовляється від цієї ідеї під тиском батьків.

Водночас чиновники зазначають, що поки рано судити про успіх ініціативи.

"Оскільки миру на горизонті не видно, незважаючи на місяці дипломатичних зусиль Трампа, українські підлітки часто кажуть, що перед ними вибір: або йти в армію, або намагатися побудувати кар'єру, яку все одно можуть обірвати під час мобілізації після 25 років. Багато хто віддає перевагу еміграції", - також пише ЗМІ.

Один хлопець, наприклад, заявив, що один за одним його однокласники виїжджали за кордон - здебільшого в Польщу або Німеччину. І зараз 16-річний підліток сам вчить словацьку мову, плануючи поїхати вчитися до Братислави наступного року.

"Якщо я поїду, то, швидше за все, назавжди. Я не вірю, що війна закінчиться", - сказав він, визнавши, що втратив віру в Україну після десяти років війни, що підбирається дедалі ближче до його рідного міста Кам'янського.

Питання несправедливості через "Контракт 18-24"

Серед старших за віком українських військових є невдоволення: їм не подобається, що учасників цієї програми виділяють особливими умовами. Щедра премія в мільйон гривень породила глузливе прізвисько для цих новобранців - "мільйонери".

24-річний майор Євген Громадський, який отримав 2022 року звання Героя України, розповів, що за участь в обороні Харкова в перші місяці війни (під час якої загинув його батько) він отримував лише 12 000 гривень на місяць.

Раніше УНІАН повідомляв, чому молодь підписує контракт "18-24". Приміром, 20-річний новобранець із позивним "Лунтик" каже, що не боїться смерті. Він втратив одного зі своїх братів у боях під Бахмутом, але вступив до армії не тільки для того, щоб помститися, а й щоб спробувати звільнити територію України від російських загарбників.

Крім того, ми розповідали про те, кому в ЗСУ платять понад 100 тисяч гривень. Якщо ж захисники виконують спеціальні бойові завдання проти супротивників на передовій, то їм мають доплачувати 100 тисяч гривень. У цю суму не входить оклад, тож сукупна зарлпата військових ще більша.

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