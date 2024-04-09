Дирекція пересувних циркових колективів України подала на бронювання лише 14 осіб, а це менше, ніж 10 відсотків від загальної чисельності усього колективу.

Станом на сьогодні за поданням Міністерства культури та інформаційної політики України статус заброньованих по всій країні отримали лише 1150 працівників сфери культури та трохи більше 700 медійників.

Про це йдеться в роз’ясненні МКІП щодо бронювання працівників підприємств, установ та організацій в сфері культури та медіа. "Ці люди критично важливі для своїх підприємств. Обов’язок влади - забезпечити хоча б мінімальну спроможність функціонування кожного закладу культури, який, попри виклики війни, не припинив свою діяльність, а відповідально виконує своє мистецьке мобілізаційне завдання", - зазначають в міністерстві.

При цьому наголошують, що хейт навколо теми бронювання працівників сфери культури та медіа - це неповага до людей, які чесно і якісно роблять свою роботу, примітивна оцінка їх суспільного значення, як і в цілому значення культури в країні, що воює.

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"Як можна робити висновки про важливість закладу культури тільки за його назвою? Державне підприємство "Дирекція пересувних циркових колективів України" - це професійний колектив висококласних майстрів своєї справи. Це єдиний заклад, що проводить вистави у найвіддаленіших територіальних громадах, куди важко дістатися, де люди не мають можливості відвідувати культурні заходи", - наголошують в МКІП.

Зазначається, що специфіка роботи цього колективу - це постійні гастролі по всій території України, перебування у відрядженні 11 місяців на рік, виїзди на деокуповані території, показ вистав в госпіталях, в укриттях, непристосованих приміщеннях. "За 2023 рік колективом було проведено 1510 вистав, які відвідали майже 145 тисяч глядачів в 17 областях України. За 2 місяці 2024 року вже проведено 182 вистави в 14 областях", - сказано в повідомленні.

При цьому наголошується, що дирекція пересувних циркових колективів України подала на бронювання лише 14 осіб, а це менше, ніж 10 відсотків від загальної чисельності усього колективу. Також сказано, що 8 працівників Дирекції пересувних циркових колективів України сьогодні захищають Батьківщину в складі ЗСУ.

В МКІП зазначають, що бронювання працівників медіа є важливим, бо під час війни ворог маніпулює громадською думкою в Україні та закордоном, поширює дезінформацію та відверту брехню, а українські ЗМІ є джерелом правдивої інформації і опорою національної безпеки України.

В міністерстві зазначають, що відповідно до Порядку бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану, після отримання статусу критично важливого закладом до міністерства надається список військовозобов’язаних, які пропонуються до бронювання на період воєнного стану. Кількість таких осіб не може перевищувати 50% від загальної кількості військовозобовʼязаних працівників підприємства.

Ці матеріали щодо бронювання військовозобов’язаних працівників направляються для погодження до Генерального штабу ЗСУ. Остаточне рішення про бронювання по кожній окремій особі приймає Мінекономіки.

В МКІП наголошують, що бронюють працівників усіх закладів, які формують систему культури і медіа. Це у тому числі артисти театрів, філармоній і цирків також. Це дуже незначна кількість людей, але це дозволяє зберегти сферу від занепаду.

Бронь від мобілізації: останні новини

Як відомо, після оприлюднення інформації про те, кому надається броня при мобілізації, найбільше кпинів було в соціальних мережах щодо Державного підприємства "Дирекція пересувних циркових колективів України".

Сьогодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін найближчим часом розробить більш справедливу постанову про бронювання, а також визначить перелік об’єктів та підприємств критичної інфраструктури.

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