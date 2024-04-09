За словами прем’єра, у суспільстві не повинно виникати питань щодо доцільності бронювання тих чи інших працівників.

Кабінет міністрів України найближчим часом розробить оновлену, більш справедливу постанову про бронювання та визначить вичерпний перелік об’єктів та підприємств критичної інфраструктури. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За його словами, для забезпечення військових на передовій потрібна працююча економіка та інфраструктура.

"Одним із ключових питань в цьому напрямку є справедливе і раціональне бронювання військовозобов’язаних працівників підприємств, які дійсно критично важливі. Тут не має бути жодних спекуляцій і маніпуляцій", – сказав прем’єр.

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Шмигаль повідомив, що дав доручення профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену, більш справедливу постанову про бронювання та визначити вичерпний перелік об’єктів та підприємств критичної інфраструктури.

"Потрібні чіткі та зрозумілі критерії, щоб ні у військових, ні у суспільства не виникало жодних питань, чому ті чи інші люди є заброньованими в нашій державі", – додав очільник Кабміну.

Економічне бронювання – останні новини

У березні Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про роботу уряду над новим підходом до системи економічного бронювання працівників від мобілізації. Він, зокрема, передбачав бронювання працівників на підприємствах, які мають податкове навантаження вище за середнє у відповідній галузі.

Пізніше стало відомо, що комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки відхилив правки щодо бронювання військовозобов'язаних, які отримують певну зарплатню та сплачують податки.

Днями у мережі розповсюдилася інформація про підтвердження статусу критично важливого підприємства для державного підприємства "Пересувний цирк України". На це відреагував заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін, написавши, що "якщо "Пересувний цирк України" отримав статус критично важливого підприємства, вважаю, що принаймні частину народних депутатів з бронювання потрібно знімати".

В Міністерстві культури та інформаційної політики України висловили обурення зневажливим ставленням до працівників циркових колективів, які отримали бронювання від призову на військову службу під час війни.

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