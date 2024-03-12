Запитання прокоментував член комітету Верховної Ради з питань правової політики.

Народний депутат України від "Слуги народу", член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Сергій Демченко зауважує, що новим законопроектом про мобілізацію усім поліцейським передбачається надати бронь від мобілізації.

Водночас у ефірі "Новини.LIVE" він зазначив, що наразі ніхто на 100% не може сказати, як у кінцевому варіанті виглядатиме новий закон.

"Щонайменше, виходячи з того, що правки ще не розглядалися за участі авторів правок. Сьогодні перший день, коли профільний комітет (з питань національної безпеки, оборони та розвідки - УНІАН) розпочне розглядати правки, викликаючи авторів поправок. Перші 300 правок з 4-х тисяч з лишком будуть розглядатися", - сказав Демченко.

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Він додав, що далі документ має потрапити до сесійної зали парламенту.

Говорячи про поліцейських, депутат нагадав, наразі дійсно передбачається їхня бронь від мобілізації.

"Щодо поліцейських можу сказати, що на сьогоднішній день законопроект, зокрема в розрізі цього питання вирішує таким чином, щоб поліцейським усім надати бронь щодо мобілізації… Без визначення якоїсь конкретної кількості, у відсотках від загальної кількості, як пропонувалося попередньо", - зауважив Демченко.

Останні новини по законопроекту про мобілізацію

Раніше член Комітету ВР з питань нацбезпеки Федір Веніславський зазначив, що вже розглянуто 16 блоків правок до законопроекту про мобілізацію. За його словами, вже протягом одного-двох тижнів парламент отримає порівняльну таблицю. У Раду ж законопроект має потрапити до кінця березня.

Веніславський зауважив, що в законопроекті розширять категорію заброньованих працівників. Так, після ухвалення законопроекту, люди, які мали право на відстрочку, отримають статус заброньованого. Відповідні критерії будуть вказані у документі. Всі поліцейські та держслужбовці, відповідно до нового закону, стануть заброньованими.

9 березня заступник голови Комітету ВР з питань нацбезпеки Єгор Чернєв розповів про обговорення питань щодо демобілізації та "обмеженої придатності" у законопроекті про мобілізацію. Зокрема, стосовно пункту про демобілізацію та термінів служби Чернєв зауважив, що депутати покладатимуться на позицію Генерального штабу, адже саме він "розуміє всю картину театру бойових дій, і розуміє, що може зробити, коли можна демобілізувати, коли не можна демобілізувати".

Щодо ініціатив прибрати поняття "обмежено придатних" із законодавства, Чернєв зазначив, що тут "виникають питання".

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