У МОН вжили заходів, щоб навчання в аспірантурі не перетворилося "на корупційний інструмент уникнення мобілізації".

Опубліковано спеціальний наказ Міністерства освіти і науки (МОН) про нові правила навчання в аспірантурі, підписаний через надмірний цьогорічний ажіотаж серед чоловіків призовного віку на вступ на третій рівень вищої освіти.

Йдеться про наказ №910 від 24 червня 2024 року "Про деякі особливості набуття та поновлення і статусу здобувача вищої освіти у 2024 році". Документ вже зареєстровано у Міністерстві юстиції (N 945/42290). Наказ чинний з дня його офіційного опублікування.

У МОН пояснили, що змінити цьогорічні правила вступу на третій рівень вищої освіти спонукав "надмірний ажіотаж до навчання в аспірантурі серед чоловіків призовного віку". Зокрема, щоб навчання в аспірантурі не перетворилося "на корупційний інструмент уникнення мобілізації", у 2024 році скасовувано вступ на денну форму навчання за контрактом та відкориговано правила щодо поновлення навчання в аспірантурі.

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"Вступ в аспірантуру в цьому році здійснюватиметься виключно за державним замовленням, водночас що бюджетних місць стане вдвічі більше, щоб дати можливість всім, хто насправді бажає здобути ступінь доктора філософії (а не просто уникнути мобілізації через аспірантуру), це зробити з повною підтримкою від держави. Вступ на навчання в аспірантурі за контрактом цього року буде можливий лише на заочній та вечірній формах", - зауважили в МОН.

У відомстві інформують, що цьогоріч кількість бюджетних місць для аспірантів збільшується із традиційних 3200 до 7000.

"Таким чином кількість реальних аспірантів, які насправді бажають здійснювати наукову роботу і розвиватися в аспірантурі буде забезпечено. Саме ЗВО і наукові установи, після первинного складання ЄВІ усіма охочими, своїми вступними випробуваннями обиратимуть тих вступників, які найталановитіші", - зазначає міністерство.

Зауважується, що за контрактом залишається заочна, а також вечірня форми (остання — як за державним замовленням, так і за контрактом). "Важливо: вечірня та заочна форми навчання не передбачають відстрочення від мобілізації", - підкреслюють у МОН.

Також нові правила передбачають, що переведення з інших форм навчання на денну форму навчання буде недоступним. Поновлення навчання на денній формі дозволяється лише особам, які не є військовозобов'язаними, а також іншим категоріям, яким законно дозволено переривати навчання (вагітність, військова служба, медики тощо).

"Спеціальний наказ виданий на базі особливих повноважень МОН на період дії воєнного стану", - зазначили в Міністерстві освіти та науки.

Мобілізація в Україні

24 червня міністр освіти і науки Оксен Лісовий у Facebook зробив пост, в якому зазначав, що цього року "аномальна кількість чоловіків призовного віку вирішили податися в науку", тому вирішено змінити підходи вступу до аспірантури.

Він підкреслив, що до початку повномасштабної війни щороку на аспірантуру (і бюджет, і контракт) вступали близько 7-8 тис. людей на підставі іспитів безпосередньо у ЗВО та наукових установах. А у 2024 для складання ЄВІ зареєструвалися 246 189 осіб. 79% з них - це чоловіки, серед яких майже половина претендує на вступ до аспірантури. А якщо конкретніше - 91 561 особа призовного віку. Лісовий зазначив, що це "рекорд всіх рекордів" і додав, що "заледве чи йдеться про те, що наука в Україні стала раптом популярною".

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