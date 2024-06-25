Місця для контрактників не передбачені.

В Україні цього року змінилися правила прийому до аспірантури, зокрема значно збільшилася кількість місць. Детальніше про нові правила у ефірі "Суспільного" розповів заступник міністра освіти України Михайло Винницький та вказав на важливу деталь.

Так, за його словами, цього року акцент зробили на денній формі навчання: денна форма буде за кошти державного бюджету. Також він розповів, що ректори вишів зверталися до міністерства з приводу недостатньої кількості державних місць, тому кількість місць буде значно збільшена - якщо у попередні роки на аспірантуру виділяли близько 3 200 місць кожного року на бюджет, то цього року їх буде вдвічі більше.

"Цього року ми вирішили збільшити саме державні місця, повністю аспірантура буде профінансована державою. А ті, які хотіли скористатися з аспірантури за контрактом — для них цього року будуть закриті двері", — заявив Винницький.

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Ці зміни не стосуються тих, хто вступив на навчання у 2022 та 2023 роках. Однак у кінці цього року запланований Єдиний державний залік, який складатимуть саме вступники 2022 року, тому що один з елементів навчання в аспірантурі - це підтягнути своє знання англійської чи іншої іноземної мови, зазначив представник Міносвіти.

Відповідно на кінець другого року навчання в аспірантурі буде такий додатковий державний залік із знання іноземної мови.

Мобілізація аспірантів

Як повідомляв УНІАН, з 18 травня 2024 року діє новий закон, який змінив правила призову. Згідно з новим законом про мобілізацію, студенти вишів і закладів профтехосвіти, які навчаються за очною формою, не можуть бути мобілізовані на військову службу.

Водночас у Міносвіти повідомляли, що у 2024 році на вступні іспити до магістратури та аспірантури в Україні зареєструвалася рекордна кількість осіб, зокрема, дуже багато чоловіків. У відомстві зазначали, що розглянуть це питання та зроблять процес відбору жорсткішим, щоб система освіти не стала "дірою" для ухилянства.

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