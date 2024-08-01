На тлі затяжної війни українські чоловіки зіткнулися з болісною дилемою, пишуть журналісти.

Два з половиною роки нищівних боїв сильно виснажили українські сили, які змушені боротися проти переважаючих російських військ.

Як пише ABCnews, наразі Україні не вистачає солдатів і їй складно знайти добровольців, які бажали б доєднатися до лав Сил оборони. Через проблему з особовим складом, бойові підрозділи на лінії фронту довгий час не можуть відійти на ротацію. А виснаження українських захисників призводять до того, що останніми тижнями Росія має просування в Донецькій області.

Однією з причин, чому чоловіки не були готові йти до армії, є те, що вони не могли обрати собі спеціальність, на якій можуть найкраще допомогти своїй державі. У зв'язку з цим, зазначають журналісти, в Україні запустили систему рекрутингу добровольців. Це дозволяє чоловікам обрати собі роль в армії, аби принести максимум користі.

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Крім того, видання відзначає, що українська влада тягнула з новим проектом про мобілізацію через непопулярність цього рішення, а також для збереження молоді, яка необхідна для економічного майбутнього країни. Однак після того, як проект набрав чинності, призов почав давати результати. "Десятки тисяч українців були призвані, зараз проходять базову підготовку і цього літа мають розпочати поповнення лав", - пише ABCnews.

Журналісти також додають, що питання мобілізації відкрило болісний розкол в Україні. Де з одного боку цивільні бачать відео, на яких працівники ТЦК ловлять чоловіків на вулицях. А з іншого військові бачать, як молоді чоловіки п’ють на вулиці в Києві та інших містах. Журналісти відзначають, що це збільшує суспільний розкол, оскільки подібні відео підживлюють тезу про те, що мобілізація націлена на бідне населення.

Мобілізація в Україні: інші новини

Раніше в Міноборони повідомили, що в Україні близько 615 тисяч військовозобов'язаних чоловіків мають відстрочку від призову на військову службу через бронювання. Найбільше заброньованих є працівниками енергетичної галузі.

Водночас, за словами народного депутата Олександра Федієнка, ТЦК оштрафували українців, які оновили дані в застосунку "Резерв+", але з'явилися до регіональних центрів для уточнення даних. Відомо про щонайменше три таких випадки.

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