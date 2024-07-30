За словами Краснова, росіяни роблять ставку на піхоту.

Бойові дії на Торецькому напрямку не вщухають, інтенсивність інтенсивність продовжує бути дуже високою. Російські окупанти продовжують намагатися прорвати лінію оборони українських військ.

Про це в інтервʼю NV розповів командир взводу 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади, молодший лейтенант Станіслав Краснов. За його словами, окупанти "наступають постійно, цілодобово, вдень і вночі, здебільшого великими піхотними групами". Тому про зменшення інтенсивності боїв як про одне з розумінь стабілізації ситуації говорити поки зарано.

"Щодо того, що наша лінія оборони стабільна, тримається, наша бригада не відступає, не дає окупантам просунутися і на метр вперед, це так і є. Вже досить довгий час, як ми зайшли, ми не даємо їм просуватися. Але чи є ця стабілізація? Ну, навряд чи. Окупанти все одно, накопичивши великі резерви, намагаються прорвати нашу лінію оборони і про те, що тут буде затишшя, зменшення інтенсивності, ще говорити дуже зарано. На лінії відповідальності нашої бригади можна говорити, що певною мірою ми не даємо їм просуватися, що ми їх, на цей момент, зупинили", – додав військовий.

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За його словами, великі піхотні групи росіян складаються з одного чи двох десятків людей. Але може бути й більше.

"Вони обрали таку тактику – [роблять] ставку виключно на піхоту. На інших напрямках, наприклад, на Лиманському, на Куп’янському теж здебільшого діяли піхотними штурмами, але просувались невеликими піхотними групами (три-п'ять людей), користуючись місцевістю – лісом, посадками. Тут вони чомусь обрали таку стратегію – намагалися просто масою задавити, закидати гарматним "м’ясом" наші оборонні позиції", – каже Краснов.

Водночас техніку на тій ділянці фронту російські загарбники не використовують і майже не намагаються. На думку військового, причина цього полягає в тому, що у попередні рази ворог зазнав великих втрат у техніці. Сприяла цьому робота української артилерії, протитанкових розрахунків, ударних БПЛА, які десятками знищували російські танки.

"Зокрема, наприклад, на Лиманському напрямку в районі Торського, Невського цілі перехрестя були заставлені танками – по три-п'ять танків в одному місці, там були десятки спалених танків. Певно, вони тут не стали ризикувати, повторювати цю ситуацію. Піхоти у них усе одно величезна кількість. Вони її не абсолютно жалкують, витрачають, як витратний матеріал. Вони думали, що тут можуть досягти успіху, накопичивши величезні резерви і кидаючи на нас їх", – розповів Станіслав Краснов.

Війна в Україні: важливі новини

Російські окупаційні війська ведуть найзапекліші наступи в районі стратегічно важливого міста Покровська в Донецькій області. Воно розташоване на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

Крім того, ворог ативізувався біля Гуляйполя на Запорізькому напрямку. Про це розповів речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій. Щодо Оріхівського напрямку, то це зараз основна гаряча точка в оперативній зоні, додав він.

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