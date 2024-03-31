У вироку суду йдеться про те, що чоловік не бажав проходити військову службу з особистих мотивів.

У Миколаївській області засудили місцевого жителя, який ухилився від мобілізації. Про це йдеться у вироку Южноукраїнського міського суду від 28 березня.

Як стало відомо, чоловік 14 червня 2023 року пройшов медичну комісію, за результатами якої його визнали придатним до військової служби. Вже 20 липня він отримав "бойову" повістку на відправку до військової частини. Проте військовозобов'язаний не прибув до частини та порушив тим самим процес комплектування ЗСУ під час мобілізації.

"Після цього вперто не бажаючи проходити військову службу під час мобілізації з особистих мотивів, свідомо відмовився від отримання повістки на відправку до військової частини та, діючи всупереч вимогам ст. 65 Конституції України, ст. 1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", ст. 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого протиправного діяння, маючи для цього можливість та не маючи права на відстрочку від призову за мобілізацією, з метою ухилення від проходження військової служби під час мобілізації, без поважних на те причин, умисно не прибув (до частини - УНІАН)", - йдеться у вироку суду.

Під час судового засідання чоловік визнав свою провину. Його було визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ст. 336 КК України та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки.

Викриття ухилянтів: останні новини

Як писав УНІАН, на Одещині прикордонники виявили у вантажівці двох ухилянтів, які їхали до Молдови у ящику для білизни. Для того, аби реалізувати незаконну поїзду за кордон, чоловіки знайшли перевізника, ним виявився далекобійник з Миколаївської області.

"Володіючи оперативними даними про маршрут руху вантажівки з двома нелегальними пасажирами, прикордонники зупинили автівку для перевірки, яка рухалась у бік кордону. Під час огляду фури військовослужбовці одразу ж виявили усіх учасників "турне". Це стало кінцевою точкою їхньої подорожі", - зазначили прикордонники.

Також раніше начальниця пресслужби Чопського прикордонного загону Олена Трачук розповіла, як ухилянти намагаються втекти від війни. Вона назвала різні способи, які застосовують чоловіки для незаконного виїзду за кордон.

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