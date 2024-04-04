Незаконні мандрівки Карпатами можуть бути досить небезпечними.

Державна прикордонна служба України попереджає всіх потенційних порушників, що самостійні "прогулянки" у районі українсько-румунського кордону дуже небезпечні, бо там є великі ведмеді.

"Господар Карпат прокинувся та з’явився на українсько-румунському кордоні - днями прикордонники Чернівецького загону виявили поблизу кордону дорослого ведмедя. Поважний гість потрапив у об’єктив фотопастки", - йдеться у повідомленні.

За словами співробітників ДПСУ, ведмідь неспішно здійснював своє патрулювання поблизу українсько-румунського кордону на ділянці відділення "Перкалаб" відділу прикордонної служби "Селятин".

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"Охоронці кордону застерігають усіх туристів, а особливо – порушників, які блукають манівцями, бути обачними та не наражати своє життя на небезпеку. Незаконні мандрівки Карпатами можуть бути досить небезпечними", - наголошують фахівці.

Напади диких тварин на людей

Як повідомляв УНІАН, у Північній Македонії відпочивальників закликали бути обережними через загрозу нападу бурих ведмедів. Сталося це після того, як внаслідок нападу ведмедя в природному парку Маврово було поранено данського лижника. Місцева влада пояснила: через м'які зими останніми роками ведмеді почали переривати сплячку завчасно або зовсім пропускати її, що призвело до збільшення їхньої популяції в західній частині країни. У результаті ці хижаки почали частіше приходити в населені пункти й навіть атакувати людей.

Нагадаємо, нещодавно в Одеській області, поблизу державного кордону були помічені небезпечні дикі кабани. Попри поганий зір, дикі кабани природою наділені іншими перевагами – вони швидко бігають, добре плавають, мають хороший слух та нюх. Крім того, вони дуже сильні та сміливі тварини, а ще – вміють добре маскуватися. Прикордонники попередили, що натрапити на поросячу родину у період шлюбного сезону, або на самку з дитинчатами - не найкраща ідея. Адже така зустріч може бути неймовірно небезпечною для людини, а реакція волохатих – непередбачуваною.

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