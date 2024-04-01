Такі істоти можуть витримати найекстремальніші умови у світі та вижити.

Вченим вдалося з'ясувати, що тардиградні білки можуть сповільнювати метаболізм у людських клітинах. Таке відкриття коли-небудь може призвести до створення технологій, які сповільнюватимуть процес старіння. Про це пише The Independent.

Зазначається, що тардигради або водяні ведмеді, є одними з найбільш незнищенних форм життя у світі, які можуть виживати в екстремальних умовах. Вони можуть пережити повне висихання, заморожування, нагрівання до понад 300 градусів за Фаренгейтом, опромінення в декілька тисяч разів більше, ніж це може витримати людський організм, також вони можуть вижити у вакуумі космічного простору.

Спираючись на попередні дослідження, вдалося з'ясувати, що ці істоти, які мають розмір менше пів міліметра в довжину, здатні переходити у вегетативний стан, аби захистити своє тіло від впливу екстремальних умов.

Відео дня

Дослідники намагалися відшукати точні механізми, завдяки яким тардигради сходять і виходять з цього стану призупиненої анімації, під час того, як вони стикаються зі стресами у навколишньому середовищі.

Але тепер дослідницькій групі під керівництвом Університету Вайомінгу, що в США, вдалося виявити, що водяні ведмеді використовують білки, що утворюють гелі всередині їхніх клітин, аби уповільнити життєві процеси.

Під час того, як ці білки було введено в людські клітки, вдалося виявити, що молекули гелеутворюються та сповільнюють метаболізм. Також вчені з'ясували, що коли людські клітини, що виробляють ці тардиградні білки, були переведені в стан анабіозу, клітини стали більш стійкі до стресів.

"Коли стрес знімається, тардиградні гелі розчиняються, і людські клітини повертаються до свого нормального метаболізму", - зауважив співавтор дослідження Томас Бутбі з Університету Вірджинії.

Водночас попередні дослідження продемонстрували, що версії тардиградних білків можуть бути використані для стабілізації важливого фармацевтичного препарату, який використовують для лікування людей, які хворі на гемофілію.

Проте останнє відкриття може призвести до розроблення нових технологій, які спрямовані на індукцію "призупиненої анімації в клітинах або навіть цілих організмах для уповільнення старіння".

Крім того, це доводить, що білки з тардиградів пізніше можуть використати, аби зробити життєво потрібне лікування доступним для людей там, де неможливе охолодження та підвищити рівень зберігання таких терапевтичних засобів, як стовбурові клітини.

Інші новини на наукову тематику

Як писав УНІАН, у новому дослідженні Університетського коледжу Лондона вчені з'ясували, що люди передають тваринам більше вірусів, ніж підхоплюють від них самі. Дослідники зазначили, що люди здебільшого розглядалися як поглиначі вірусів, а не як їх поширювачі, а щодо передачі вірусів від людини до тварини приділялося набагато менше уваги.

Також інше дослідження показало, що бідність може прискорити старіння мозку, попри те, що рівень білої речовини мозку знижується з віком, життя в бідності, швидше за все, прискорює цей процес.

"Це дослідження спрямоване на те, щоб дати уявлення про шляхи, що пов'язують соціально-економічні впливи - дохід сім'ї, професійне становище та соціально-економічні траєкторії впродовж життя - з мікроструктурою мозку та когнітивними здібностями в середньому та пізньому дорослому віці", - зазначила група дослідників з Університету Лозанни та Женевського університету в Швейцарії.

Вас також можуть зацікавити новини: