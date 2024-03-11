Через глобальне потепління популяція бурих ведмедів у регіоні зросла вдвічі.

У Північній Македонії, яка останніми роками набирає популярності серед туристів, відпочивальників закликали бути обережними через загрозу нападу бурих ведмедів.

Сталося це після того, як минулого тижня внаслідок нападу ведмедя в природному парку Маврово на заході Північної Македонії було поранено данського лижника, пише The Independent.

Як пояснила місцева влада, через м'які зими останніми роками ведмеді почали переривати сплячку завчасно або зовсім пропускати її, що призвело до збільшення їхньої популяції в західній частині країни. У результаті ці хижаки почали частіше приходити в населені пункти і навіть атакувати людей.

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Зокрема, торік було зареєстровано близько дюжини випадків спроб ведмедів увірватися в пошуках їжі в будинки жителів сіл у гірській місцевості найбільшого в країні Маврівського національного парку. Деякі місцеві жителі вимагали від влади вжити термінових заходів для їхнього захисту.

"У національному парку Маврово мешкає від 160 до 180 бурих ведмедів. Експерти вказують, що в цьому регіоні має бути до 70 ведмедів, а зараз їхня кількість збільшилася вдвічі", – зазначив глава Національного центру кризового управління Стоянце Ангелов.

Атаки ведмедів на людей в Європі

Північна Македонія – не перша країна Європи, у якій спроби захистити популяцію бурих ведмедів вийшли з-під контролю. На початку 2021 року на одному з гірськолижних курортів Румунії турист на лижах ледь не потрапив у лапи ведмедя, який переслідував його по п'ятах. Через кілька місяців у тому самому районі до лижників вийшов ведмідь, їх врятувала лише блискавична реакція інструктора.

Напади ведмедів на людей у Румунії, зокрема зі смертельними наслідками, почастішали кілька років тому. Багато хто вважає, що різке збільшення популяції бурих ведмедів у Румунії сталося через заборону трофейного полювання 2016 року. У підсумку, після кількох років дискусій у травні 2023 року Міністерство навколишнього середовища Румунії запропонувало відстріляти понад 400 ведмедів.

Проблеми з ведмедями спостерігалися і в Греції, де фермерські асоціації повідомляли, що тварини пошкодили посіви та бджолині вулики.

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