Міністерство оборони та Генеральний штаб розвиває спільний план дій та оцінює потенційні загрози.

Міністр оборони Рустем Умєров та Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відвідали позиції воїнів на Східному напрямку. Про це повідомила прес-служба Міноборони.

"Умєров разом із Залужним відвідали позиції воїнів на Східному напрямку та привітали їх з Днем Сухопутних військ. Міністр вручив державні нагороди бійцям. Командувач ОСУВ "Хортиця" генерал-полковник Олександр Сирський ознайомив міністра та Головнокомандувача з ситуацією на Східному напрямку", – йдеться у повідомленні.

Також, як зазначили в Міноборони, в ході візиту обговорили ключові потреби українських воїнів, які необхідні для ефективного знищення ворога. Як поінформували у відомстві, Умєров зазначив, що окрім фронтового забезпечення та ключових потреб війська, під час поїздки обговорили питання підготовки рекрутів та посилення фортифікацій уздовж всієї лінії зіткнення.

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Зазначається, що Міністерство оборони та Генеральний штаб розвиває спільний план дій та оцінює потенційні загрози.

"Працюємо над посиленням постачання зброї на фронт, запускаємо виробництва, розширюємо можливості закупівель БПЛА (як розвідувальних, так і ударних), щоденно на зв’язку із партнерами", – наголосив міністр оборони.

Війна в Україні: важливі новини

Упродовж доби авіація Сил оборони завдала удару по району зосередження особового складу та техніки російських окупантів, повідомили в Генштабі. Водночас підрозділи ракетних військ завдали ураження по пункту управління російських окупантів, двох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному складу боєприпасів противника.

Крім того, українські військові мають успіхи в районі Горлівки Донецької області, окупованої ще з 2014 року. Штурмовики ЗСУ відбили один з териконів у межах міста та зайняли ворожі позиції. Є російські полонені.

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