Достатньо 20 хвилин, щоб подати співробітників на бронювання в "Дії".

З 1 грудня на порталі "Дія" відновили можливість бронювання співробітників від мобілізації для критичних підприємств. Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров написав у Telegram.

За його словами, для того, щоб подати співробітників на бронювання в "Дії", потрібно 20 хвилин.

"Дія" сама підтягує актуальну кількість працівників, доступних до бронювання, і перевіряє відповідність вимогам. Дані передаються напряму в реєстр "Оберіг". Без підписування паперових наказів, ходіння по держустановах і ТЦК", - зазначив міністр.

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Федоров відмітив, що позитивний результат бронювання автоматично відобразиться в застосунку "Резерв+".

Бронювання від мобілізації в Україні

З 1 грудня в Україні було змінено підходи до бронювання працівників від мобілізації. Нововведення стосуватимуться визначення статусу "критичного" підприємства, урахування рівня зарплат, регіональних та галузевих критеріїв.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що з 1 грудня бронювання працівників від мобілізації буде проводитись тільки онлайн.

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