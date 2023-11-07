Українців запевняють, що "воєнкоми" не будуть вистрибувати зі смартфона з повісткою.

Запровадження так званої "смарт-мобілізації" полегшить процедуру подачі документів військовозобов’язаними до військових реєстрів. Про жодні електронні повістки не йдеться. Про це розповів в коментарі "Телеграфу" член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За його словами, основне завдання цієї реформи – дати військовозобов'язаним більше можливостей внесити свої дані в держреєстри в режимі онлайн замість біганини з папірцями. Веніславський наголошує, що наразі немає планів проводити мобілізацію в електронному вигляді.

Нардеп нагадує, що закон України про Єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних та призовників був ухвалений ще у 2017-му році, а "смарт-мобілізація" просто дасть йому можливість запрацювати на повну потужність, надавши громадянам інтерактивний доступ до своїх персональних даних в електронному кабінеті.

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Зокрема військовозобов’язані зможуть актуалізувати інформацію про свою освіту, сімейний стан, стан здоров'я, професію, а також обрати бажану військово-облікову спеціальність і полегшити деякі процедури при проходженні військово-облікової комісії.

"Ці зміни направлені на те, щоб зробити процес максимально комфортним і зручним для військовозобов'язаного, враховувати побажання щодо спеціальності і місця служби. Але це виключно інтерактивний формат подачі документів і актуалізація інформації. Сама ж система мобілізації залишається такою, як вона є", — наголосив Веніславський.

Мобілізація в Україні – останні новини

Як писав УНІАН, Головнокомандувач Збройними силами України, генерал Валерій Залужний у своїй гучній статті для The Economist, розповів, що один з його пріоритетів – нарощування резервів. Саме тому він вважає за необхідне розширити категорії громадян, які можуть бути призвані на навчання або мобілізацію.

Своєю чергою видання Forbes нещодавно повідомило, що Міністерство оборони України розробило концепцію реформи ТЦК. За словами джерел видання, концепція передбачає зміни в способах обліку військовозобов'язаних, попереднього відбору військових, оповіщення, призову за мобілізацією і ще чотирьох складових.

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