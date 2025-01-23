Нові правила були запроваджені постановою уряду, ухваленою "під ялинку".

В Україні набрали чинності оновлені правила надання відстрочки від мобілізації для викладачів та студентів. Про це повідомляє Міністерство оборони.

Нова постанова Кабміну №1558 від 31 грудня 2024 року уточнила деякі моменти в правилах надання відстрочки для вказаних категорій громадян. Як пояснили в міністерстві, студенти професійно-технічних, фахових передвищих та вищих навчальних закладів, інтерни та докторанти отримують відстрочку на весь семестр, але не більше ніж на шість місяців. Раніше цей термін складав лише три місяці.

Разом з тим викладачі отримують відстрочку одразу на весь навчальний рік. Як наголосили у Міноборони, це період з 1 вересня по 31 серпня наступного року. Але це стосується лише тих викладачів, які працевлаштовані на ставку не нижче 0.75.

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"Важливо: канікули та закінчення навчального року не є підставою для втрати права на відстрочку. Зміни до постанови спрямовані на спрощення процедури та зниження навантаження на працівників ТЦК та СП, які раніше мусили обробляти величезну кількість документів кожні три місяці", – наголосили в Міноборони.

Мобілізація в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, у застосунку "Резерв+" почалось тестування нового сервісу – електронного направлення на ВЛК. Досі для цього було потрібно особисто приходити до ТЦК.

Також ми розповідали, що Генштаб не вбачає необхідності у зниженні мобілізаційного віку. В Раді кажуть, що необхідно говорити не про зниження мобілізаційного віку, а про мотиваційний пакет, який би дозволив залучити молодь до Сил оборони.

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