Користувач у відповідь на подану заявку отримає онлайн номер реєстрації направлення, адресу медзакладу.

У застосунку Резерв+ розпочалось бета-тестування нового сервісу – отримання електронного направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК). Про це повідомляється у Telegram-каналі Міністерства оборони України з посиланням на очільника відомства Рустема Умєрова.

Зазначається, що це перший крок до цифровізації військово-лікарських комісій.

"Сьогодні військовозобов’язані змушені отримувати паперові направлення в ТЦК, витрачаючи час у чергах. Завдяки реформі цей процес стане значно простішим і зручнішим", - йдеться у повідомленні.

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Новий сервіс працюватиме за наступним алгоритмом:

Користувач надсилає запит через Резерв+. Керівник ТЦК підтверджує запит. Користувач отримує сповіщення із всією необхідною інформацією: номер реєстрації направлення, адреса медзакладу, підпис керівника ТЦК.

Долучитеся до бета-тестування можна за посиланням.

У міністерстві зауважили, що у першу чергу направлення зможуть згенерувати громадяни, як самі бажають пройти ВЛК. Але згодом ця можливість з’явиться і для людей, які отримали паперову повістку на проходження ВЛК.

У оборонному відомстві пояснили, що метою бета-тестування є перевірити роботу нового сервісу разом із користувачами Резерв+ і вдосконалити його до моменту повноцінного запуску.

"Наступним кроком стане інтеграція інформаційних систем Міноборони та МОЗ. Вже з осені 2025 року в Резерв+ можна буде самостійно обрати медичний заклад, який має контракт із НСЗУ, для проходження огляду на придатність", - додали у Міноборони.

Новації застосунку Резерв+

Як повідомляв УНІАН, у грудні минулого року у Міноборони анонсували, що до кінця лютого 2025 р. планується напрацювати механізм для отримання військовозобовʼязаними електронних направлень на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) через застосунок "Резерв+", тобто без необхідності відвідувати територіальні центри комплектування (ТЦК).

У відомстві інформували, що при цьому рішення військово-лікарської експертизи будуть надходити не в паперовому вигляді до ТЦК, а в електронній формі до інформаційно-комунікаційних систем Міноборони, зокрема реєстру Оберіг.

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