Заступниця міністра оборони зазначила, що відомство отримало "сотні запитів на поновлення послуги".

Послуга з оформлення відстрочок для студентів і аспірантів повернеться до застосунку "Резерв +" із 22 січня. Про це повідомила у Facebook заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

"З 22 січня в Резерв+ повертаються відстрочки для студентів та аспірантів. Одразу після поновлення та успішного тестування обміну з Міністерством освіти і науки України плануємо відновити відстрочки для студентів і аспірантів", - написала вона.

Заступниця міністра оборони зазначила, що відомство отримало "сотні запитів на поновлення послуги".

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Послуга онлайн-відстрочки для студентів і аспірантів: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2024 р. у застосунку "Резерв+" почали тестувати онлайн-відстрочку для окремих категорій українців, у тому числі студентів і аспірантів. Тоді в Міноборони повідомляли, що запуск цієї послуги в додатку відбудеться в "лічені дні".

17 грудня у Міноборони заявили, що студенти і науковці тимчасово не зможуть оформити відстрочку в Резерв+ через збій в Єдиній державній електронній базі. Як повідомлялось, технічні роботи над електронною базою очікується завершити 30 грудня.

19 грудня 2024 року відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час. Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина тоді повідомила, що внаслідок атаки було тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України, і для їх відновлення потрібно не менше як 2 тижні.

5 січня Черногоренко повідомила, що у застосунку "Резерв +" вдалося відновити після кібератаки на державні реєстри відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків.

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