Вона висловила думку, що необхідно говорити не про зниження мобілізаційного віку, а про мотиваційний пакет, який би дозволив залучити молодь до Сил оборони.

Генеральний штаб ЗСУ не вбачає необхідності у зниженні мобілізаційного віку.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" сказала Ірина Фріз, народний депутат від "Європейської солідарності", член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

За її словами, Генштаб не вважає за необхідне знижувати мобілізаційний вік, тому що, якщо підходити до цього питання більш фахово, то треба розуміти, що молоді люди, залучені під час мобілізації на загальних підставах, мають отримувати більш широку і тривалішу підготовку, для того, щоб вони набули того фаху або тієї спеціальності, яка є вкрай цінною.

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Так, на її думку, станом на сьогодні немає потреби у зниженні мобілізаційного віку, утім не виключено, що така потреба може виникнути в майбутньому.

"З огляду на те, що говорить і Верховний головнокомандувач та Генеральний штаб, станом на сьогодні немає потреби знижувати мобілізаційний вік. Чи буде вона в подальшому, будемо дивитися, тому що війна може диктувати свої вимоги і дискусії, до яких потрібно готуватися", - зазначила депутатка.

За словами Фріз, наразі до питання щодо можливості залучення молоді до Сил оборони потрібно підходити не з позиції зниження мобілізаційного віку, а з позиції заохочення.

"Це і збільшення заробітної плати, соціальних гарантій, це і можливості отримати відповідну спеціальність, яка буде оцінюватися за іншими, в тому числі, і з точки зору грошового забезпечення, категоріями. Це і можливості списання, кредитних зобов’язань, якщо в молодої людини вони є. Або навпаки - надання податкових пільг щодо оформлення того чи іншого кредиту для придбання необхідного молодій людині", - сказала представниця парламенту.

Так, вважає вона, наразі необхідно говорити не про зниження мобілізаційного віку, а про якісний мотиваційний пакет, який би дозволив залучити молодь до Сил оборони, якщо в цьому є нагальна потреба.

Мобілізація в Україні

Раніше президент Володимир Зеленський зазначив, що Захід продовжує тиснути на Україну щодо зниження мобілізаційного віку. Але мобілізація більшої кількості людей призведе лише до того, що в Силах оборони буде більше солдатів без зброї. Він наголосив, що вважає "нечесним", коли Захід відмовляється поставляти далекобійну зброю і ставить Україні вимогу мобілізувати молодших людей.

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