Зараз ТЦК намагаються корегувати поведінку своїх працівників.

Випадків так званої "бусифікації" військовозобов’язаних в Україні стало менше, однак проблема тут не лише у діях працівників ТЦК, але й у зусиллях російської пропаганди, яка роздмухує подібні випадки. Про це заявив начальник Одеського обласного територіального центру комплектування Юрій Пуйко, слова якого наводить "Судово-юридична газета".

"Що стосується поведінки військовослужбовців, військовослужбовці ТЦК діють в межах своїх правил, в межах своїх обов’язків і в межах своїх повноважень", – сказав Пуйко.

Попри велику кількість негативу на адресу ТЦК, Пуйко переконаний, що про ТЦК є й позитивні новини. При цьому військовий вважає, що люди знімають конфлікти за участі працівників ТЦК на замовлення.

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"Але існує проблематика щодо повернутих людей з фронту. У нас зараз приблизно 90% особового складу рот охорони це ті військовослужбовці, які пройшли війну, пройшли фронт і прийшли до нас з бойових підрозділів, прийшли до нас покаліченими, пораненими і в яких існує в душі закледене почуття несправедливості", — резюмував він.

Мобілізація в Україні: останні новини

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Також ми розповідали, коли з'явиться закон про демобілізацію в Україні. У кращому випадку відповідний законопроект підготують наприкінці року. Але не всі вірять, що це взагалі станеться.

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