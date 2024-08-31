Працівники ТЦК разом з поліцейськими затримали водія 30 серпня близько 8:20. У ньому їхало 50 людей, 8 з них - діти.

У Яремчі Івано-Франківської області правоохоронці та працівники ТЦК затримали водія туристичного автобуса із Полтавщини з 50 пасажирами в салоні. Чоловік був другим водієм автобуса.

Як повідомляє Суспільне з посиланням на пасажирку автобуса Юлію, працівники ТЦК разом з поліцейськими затримали водія 30 серпня близько 8:20. У ньому їхало 50 людей, 8 з них - діти.

"Водій зупинився неподалік заправки. Поки люди відійшли поїсти, у туалет, під'їхала поліція разом із працівниками Надвірнянського районного ТЦК. Водія із документами, ключами від автобуса та грошима на пальне посадили в автомобіль та забрали. Усі люди залишились на вулиці. Виїзд у Полтаву мав бути завтра вранці. Із водієм їхав його 14-річний син, який залишився зараз один, бо тата забрали. Дитина намагалась додзвонитись до батька, він йому тільки сказав, що він у Франківську в лікарні проходить ВЛК", - розповіла Юлія. Відео дня

Пресофіцер Івано-Франківського ТЦК та СП Дмитро Бойканюк відмовився коментувати будь-які питання з цього приводу, порадивши написати інформаційний запит до Сухопутних військ ЗСУ.

Юрист Дмитро Моргун пояснив, що затримувати водія та забирати його з робочого місця поліція і ТЦК не мали підстав. Цими діями вони порушили конституційне право на виконання трудових обов'язків та перевищили свої службове повноваження. Правоохоронці можуть кваліфікувати цю справу за статтями 146 та 365 Кримінального кодексу України - незаконне позбавлення волі та перевищення влади або службових повноважень.

Нині водій, якого затримали, перебуває в Івано-Франківську та проходить ВЛК, розповів другий водій автобуса Олександр. Пасажирів до Полтави він повезе самостійно 31 серпня. На таку відстань відряджають двох водіїв.

Подібні інциденти

Як повідомляв УНІАН, на Закарпатті мобілізували просто з готелю водія автобуса. Він був водієм спортивного клубу з Вінниці і привіз дітей на змагання. Чоловік обурювався, що йому не дали попращатися з родиною, а юні спортсмени залишились без кермувальника. Його забрали з готелю посеред ночі. Його повезли на полігон на навчання.

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