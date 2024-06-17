Документ пропонує роботодавцям бронювати працівників за 20 тисяч гривень на місяць.

У Верховній Раді зареєстровано законопроект про бронювання працівників за умови сплати 20 тисяч гривень податку щомісяця. Автор законопроекту нардеп від "Слуги народу" Дмитро Наталуха розповів в інтерв’ю Radio NV, хто блокує ухвалення цього документу.

Нардеп заперечив, що головним противником так званого економічного або податкового бронювання є Генштаб.

"Моє персональне спілкування з військовим керівництвом дуже конструктивне. (...) Ми не боремось з якимось уявним Генштабом. Ні, з ними усіма ми знаходимо конструктивну позицію. Звісно, що у кожного є свої застереження, але в процесі консультацій і дискусій ми можемо дійти до певної "золотої середини"", – каже він.

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За словами Наталухи, основний спротив ухваленню закону про економічне бронювання чинить "тіньовий сектор". Йдеться про систему хабарників, які за гроші влаштовують "тіньове бронювання", або допомагають ухилянтам виїхати з країни.

"Обсяг тіньового бронювання в рік сягає щонайменше 700 мільйонів доларів і може доходити до двох мільярдів. От з чим ми насправді боремось. (...) І економічне бронювання — це якраз той інструмент, який зробить це непотрібним. Тому що у тебе не буде необхідності шукати, хто тобі щось "нарішає". Ти позбавляєш людей незаконного, але дуже великого заробітку, дуже великого прибутку. І ми бачимо саме у цьому основне й найбільше джерело спротиву", – каже він.

Разом з тим Наталуха відкинув тезу про те, що 20 тисяч гривень щомісячних внесків – надто велика сума для економічного бронювання.

"Відштовхувалися від мінімальної заробітної плати військовослужбовця, мобілізованого, який не виконує бойових розпоряджень — це 20 тисяч 100 гривень. Для того, щоб мати можливість сказати, що справді одна заброньована особа, один заброньований спеціаліст буквально є джерелом грошового забезпечення однієї мобілізованої особи", – розповів депутат.

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