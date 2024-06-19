Для отримання військового квитка у ТЦК громадянам потрібно до 5 робочих днів, зазначили в Міноборони України.

Від учора, коли було запущено послугу, е-військовий квиток онлайн через "Резерв+" згенерували вже 500 тис. осіб.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України. "500 000 громадян згенерували військово-облікові документи онлайн через "Резерв+". Це близько третини від усіх користувачів застосунку, які оновили свої дані", - зазначено у повідомленні. У відомстві зауважили, щоб отримати документ в ТЦК, громадянам потрібно до 5 робочих днів.

"Через "Резерв+" ця послуга займає декілька хвилин. Цифровізація заощаджує час і кошти наших громадян та держави", - наголосила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 18 червня в Україні запустили послугу з генерування електронного військово-облікового документу через застосунок "Резерв+".

Вже вдень заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко повідомила, що після того, як функціонал був запущений уночі, ним вже скористалися 62 тис. користувачів. Вона зауважила, що функціонал запускають "ітераційно, тобто декількома хвилями", тому можуть виникати проблеми з роботою з застосунком, але в результаті абсолютно всі отримають доступ до можливості генерації електронного військового квитка.

За її словами, доступ до застосунку матимуть 176 країн та Україна. Черногоренко підкреслила, що електронний військово-обліковий документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Цей документ містить QR-код, завдяки якому уповноважені органи - поліція, ТЦК та СП можуть перевірити чинність документа за допомогою камери на смартфону.

За даними Міністерства оборони, через мобільний застосунок "Резерв+" станом на 17 червня оновили свої дані понад 1,5 млн військовозобов’язаних українців.

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