Наступне завдання - оцифрувати весь мобілізаційний процес, кажуть в міністерстві.

В Україні оцифрували дані чоловіків призовного віку. Зараз стоїть завдання оцифрувати весь мобілізаційний процес, розповів на Конгресі місцевих рад заступник Міністра оборони Іван Гаврилюк.

Він розповів, що міністерство перезапустило електронну систему "Оберіг", яка забезпечує доступ до оцифрованих даних на всіх етапах мобілізаційної кампанії. До системи підключено Державну податкову службу, Міністерство юстиції, Державну прикордонну службу, Міністерство освіти, Державну міграційну службу та Судову адміністрацію.

За словами Гаврилюка, в системі зроблено 23 мільйони запитів щодо оновлення даних громадян.

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"Більшість регіонів успішно налагодили процес введення даних щодо статусу проходження комісій ВЛК. Проте, щоб забезпечити ще більшу ефективність і прозорість, ми плануємо збільшити потужності команд, що працюють у ТЦК та СП, і перевести у цифровий формат весь процес мобілізаційної кампанії для кожного громадянина. Наша мета – забезпечити прозорість та оперативність кожного кроку цього важливого процесу", – наголосив Гаврилюк.

Мобілізація в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, повторний медогляд обмежено придатних для військової служби розпочнеться з середини травня. Така норма є в ухваленому цього тижня законі про посилення мобілізації.

Також ми розповідали, що закон про мобілізацію в'язнів, який планує проголосувати Верховна Рада України, дасть змогу залучити до ЗСУ тисячі засуджених. Але служитимуть вони в окремих спеціалізованих частинах або в окремих спеціалізованих підрозділах та лише за згодою командира частини.

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