Засуджені зможуть служити в окремих спеціалізованих частинах або в окремих спеціалізованих підпрозділах та лише за згодою командира частини.

Закон про мобілізацію в'язнів, який планує проголосувати Верховна Рада України, дасть змогу залучити в ЗСУ тисячі засуджених. Але служитимуть вони в окремих спеціалізованих частинах або в окремих спеціалізованих підпрозділах та лише за згодою командира частини.

Про це сказала народний депутат України Олена Шуляк в ефірі телемарафону Єдиних новин. Вона підкреслила, що в законопроекті, який наразі готується до другого читання, закладається добровільність прийняття рішень.

"Є добровільна згода. З одного боку таку згоду служити дає сам засуджений. Але цієї згоди буде не достатньо. Потрібно буде обов’язкова згода військової частини, комадира військової частини, який буде згоден взяти саме цього конкретного засудженого до служби в окремому підрозділі або в окремій військовій частині для виконання бойових завдань", - зазначила Шуляк.

Тобто, за її словами, у командира є право відмовитись від засудженого.

Парламентар зазначила, що в’язні, які заявили про бажання захищати країну, будуть проходити обов’язково психологічну експертизу.

"Після того, як будуть зібрані всі документи – це і заява засудженого, і згода військової часнити, всі медичні довідки, після того суд буде розглядати рішення щодо засудженого і приймати відповідне рішення чи може така людина підписати контракт і бути умовно-достроково звільненою", - підкреслила народний депутат.

Вона поінформувала, що засуджені будуть служити в окремих підрозділах.

"Було прийнято рішення, що засуджені зможуть служити в окремих спеціалізованих частинах, або в окремих спеціалізованих підпрозділах. І вони не будуть змішані з військовослужбовцями, які на сьогодні проходять службу і захищають нашу країну", - уточнила Шуляк.

Крім того, за її словами, для мобілізованих засуджених наразі передбачається ввести підвищену відповідальність.

"Ми чудово розуміємо, що за такими засудженими, які будуть проходити службу, потрібно буде здійснювати певний адміністративний нагляд. Такий нагляд будуть здійснювати безпосередньо в частинах командири частин. Такі засуджені будуть знаходитись на спеціальному військовому обліку і підвищується кримінальна відповідальність. Наприклад, якщо такий засуджений вже підписав контракт, але вирішив піти з поля бою", - сказала Шуляк.

Вона підкреслила, що у документ закладається добровільність підписання контракту, ніхто не буде примусово мобілізувати. "Це виключно добровільні засади і точно не порушує жодне національне чи міжнародне законодавство", - додала нардеп.

Завдяки закону буде можливість залучити в оборону країни тисячі людей, зазначила Шуляк.

"Ми розуміємо потенціал. За даними Міністерсва юстиції це можуть бути тисячі людей. Тому ми б хотіли використати таку можливість. Для того, щоб всі сили були зібрані, щоб скоріше здобути нашу перемогу", - сказала вона.

Мобілізація в'язнів - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект, який дає можливість добровільної мобілізації в'язнів.

За ухвалення в першому читанні проекту Закону "Про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального, Кримінально-виконавчого кодексів України та інших законів України щодо запровадження інституту умовно-дострокового звільнення осіб від відбування покарання для безпосередньої їх участі у обороні країни, захисті її незалежності та територіальній цілісності" ( реєстраційний номер 11079-1) проголосував 281 народний депутат.

Законопроектом передбачається добровільна участь засуджених у бойових діях. Він розроблявся спільно працівниками Міністерства юстиції, Міноборони, Генштабу, профільного комітету ВРУ з правоохоронної діяльності і групою народних депутатів.

Раніше Шуляк повідомила, що мобілізації не підлягають ув'язнені за злочини:

проти основ національної безпеки України;

умисне вбивство двох або більше осіб, або поєднане із зґвалтуванням;

сексуальне насильство;

судимість за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених статтями 152-1561, 258-2586, частиною четвертою статті 2861 Кримінального кодексу України, якщо такі судимості не погашені або не зняті в установленому законом порядку.

Законопроектом визначено, що ув'язнений має спочатку подати відповідну заяву на проходження військової служби до установи, де відбуває покарання. Після цього повинен пройти медогляд у в’язниці і тоді його дані потрапляють до ТЦК, де військова частина розглядає можливість мобілізації.

Після рішення ТЦК відбувається перевірка у військово-лікарської комісії, і лише за умови, якщо фізіологічно-психічний стан ув’язненого відповідає вимогам, його заява разом з пакетом документів надходить до суду, який приймає рішення: задовільне, або ні.

Якщо рішення суду позитивне, Нацгвардія доставляє засудженого до ТЦК, де формують відповідні спеціалізовані підрозділи військових частин.

Законопроект про мобілізацію засуджених готується до другого читання.

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