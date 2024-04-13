Заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк чітко сказав, коли все почнеться.

В Україні повторний медогляд обмежено придатних для військової служби розпочнеться з середини травня.

Про це сказав заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк під час виступу на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад. Він прокоментував підписаний президентом України закон № 10313, який скасовує висновок ВЛК "обмежено придатний".

"Наразі триває погодження змін до 402 наказу. І з середини травня розпочнеться переогляд на підтвердження придатності до служби тих людей, які були визнані обмежено придатними", - пояснив заступник міністра.

Щодо мобілізаційних заходів Гаврилюк нагадав про ухвалений Верховною Радою в другому читанні законопроєкт №10449 про мобілізацію. Він зазначив, що цей документ фіксує чотири важливі речі:

обовʼязки громадян;

обовʼязки органів місцевого самоврядування;

облік всіх чоловіків у віці 18-60 років;

закрито частину шпарин ухиляння від мобілізації.

Також, як зауважив заступник міністра, Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №10379 про збільшення штрафів за порушення військового обов’язку і правил мобілізації.

Зеленський скасував статусу "обмежено придатний" в Україні

Президент Володимир Зеленський цього місяця підписав законопроєкт №10313, який передбачає скасування статусу "обмежено придатний". Раніше Верховна Рада проголосувала цей законопроєкт, залишивши лише статуси "придатний" чи "непридатний" до військової служби.

Відповідно, з 4 травня поточного року всі громадяни України, які раніше були визнані "обмежено придатними", зобов'язані пройти повторний медичний огляд для визначення придатності до служби. Закон встановлює для цього 9-ти місячний строк.

Проте, Міноборони ще необхідно змінити підзаконні нормативно-правові акти. Зокрема наказ №402, щоб ВЛК мали правове підґрунтя діяти за нормами, які затверджує новий закон.

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