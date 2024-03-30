Законопроект розрахований на те, аби уникнути можливостей для зловживання під час мобілізації.

Мета нового законопроекту про мобілізацію – удосконалення процесу військового обліку. Там повинні перебувати всі військовозобов'язані громадяни України віком від 18 до 60 років.

Як розповів 24 Каналу член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, варто звернути увагу на кілька інших важливих моментів нового законопроекту про мобілізацію.

Наразі поліцейські та представники інших складових сектору безпеки та оборони, які не входять до складу ЗСУ, перебувають на спеціальних внутрішніх обліках. Україна відійде від старої концепції, коли є ті громадяни, яких знімають з військового обліку.

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"Нині всі будуть перебувати на військовому обліку і будуть, відповідно, або мати право на відстрочку від призову, або на бронювання. Це концептуальна річ для того, щоби ми розуміли на кого держава може розраховувати в умовах такої масштабної війни", - наголосив Веніславський.

Нардеп зазначив, що новий законопроект розрахований на те, аби уникнути можливостей для зловживання під час мобілізації при певних правових підставах для звільнення від військової служби.

Він регулюватиме незаконний перетин кордону, оскільки багато осіб з інвалідністю зловживають законодавством. Наприклад якщо людина з інвалідністю виїжджає за межі України, то з нею може бути людина, яка її супроводжує. Те саме стосується й освітньої складової. Наприклад, коли люди, які закінчили військовий вищий навчальний заклад та мають офіцерські звання, вступали на другу – третю вищу освіту.

"Ці всі можливості для зловживань, для уникнення від мобілізації намагаємося припинити", – сказав нардеп.

Наразі Комітет Верховної Ради завершив розглядати усі правки. Наступного тижня є усі шанси завершити законопроект на рівні комітету та надати його суспільству для широкого ознайомлення.

Законопроект ппро мобілізацію - найабсурдніші правки та ключові моменти

Веніславський розпоів, що деякі нардепи реєстрували законодавчі пропозиції на кілька десятків сторінок. Він переконаний, що таким чином намагалися затягнути процес.

Деякі пропозиції навпаки розширюють можливості для уникнення від мобілізації. Зокрема, розширити перелік категорій, які мають право на відстрочку та бронювання. Наприклад, пропонували надати право на відстрочку для усіх депутатів районних та міських рад. Ці пропозиції не погодили.

У законопроєкті про мобілізацію не розглядалося так званого "фінансового бронювання", яке залежить від рівня заробітної плати. Однак законодавці намагалися перевести максимальну кількість осіб, які мають право на відстрочку від призову під час мобілізації, у категорію заброньованих. Нардеп наголосив, що за суддями зберігатимуть право на відстрочку, як і за працівниками силових структур.

Також у законопроекті про мобілізацію вводять поняття "рекрут" - людина, яка в результаті рекрутингової кампанії вступила на військову службу. Передбачено деякі положення, які дозволять відповідним військовим підрозділам укладати контракти та проводити рекрутингові кампанії.

Після ухвалення закону є шанс зробити рекрутинг привабливішим для українців. Аби кожен, враховуючи власні навички та здібності, міг обрати певну військову професію, підрозділ і максимально себе реалізувати у лавах ЗСУ чи інших складових сектора безпеки та оборони.

Мобілізація в Україні - головні новини

Як повідомляв УНІАН, у січні 2024 року уряд продав до парламенту доопрацьований законопроект про мобілізацію, бо попередня версія законопроекту була відкликана на доопрацювання.

7 лютого Верховна Рада України проголосувала в першому читанні за урядовий законопроект про мобілізацію. Проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" (реєстраційний номер 10449) підтримало 243 народних депутати (при необхідних мінімум 226). До другого читання до нього було внесено народними депутатами понад 4 тисячі поправок

Раніше комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки відхилив правки щодо бронювання військовозобов'язаних, які отримують певну зарплатню та сплачують податки. Також не підтримав пропозицію, що молоді люди від 18 років могли б бути мобілізовані.

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