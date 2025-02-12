Вийшла оновлена версія застосунку "Резерв+".

Відтепер у застосунку "Резерв+" українці 18-24 років можуть оформити добровільний контракт на один рік. Як повідомляє Міністерство оборони України, вийшла оновлена версія застосунку. Оновлення вже доступне для iOS та Android.

"Тепер тут є можливість подати заявку на укладення добровільного однорічного контракту в рамках проєкту Міноборони "Контракт 18-24" в один клік", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що користувачі в застосунку зможуть знайти вакансії, ознайомитись з умовами служби та переліком бригад для вибору для укладення "Контракту 18-24".

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У Міноборони нагадали, що "Контракт 18-24" є добровільною можливістю для громадян 18-24 років приєднатися до лав Збройних cил України на 1 рік із розширеним фінансовим та соціальним пакетом.

Контракт для молодих українців: що відомо

Нещодавно президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю Reuters, що в Україні розробляють спеціальний контракт для залучення до лав Збройних сил українців віком 18-24 роки. За словами президента, така ініціатива йде від військових командирів, від Міністерства оборони.

11 лютого Міністерство оборони України офіційно розпочало добровільну ініціативу "Контракт 18-24" для українців вікової категорії 18-24 роки, яка готова приєднатися до Сил оборони на один рік. Контракт передбачає соціальні гарантії, зокрема можливість "нульової" іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення.

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