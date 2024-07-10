Швидше за все, українців, які проживають у Польщі, відправлятимуть на ті військові бази, які вже мають досвід підготовки українських військовослужбовців.

Сотні українців, які проживають у Польщі, вже висловили бажання вступити до українського легіону для військової підготовки, про створення якого у понеділок оголосили президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Дональд Туск під час підписання безпекової угоди. Про це повідомляє польське видання RMF FM з посиланням на джерела в українських дипломатичних місіях.

"Ці люди зголосилися, незважаючи на те, що набір до легіону ще не був оголошений", - пише видання.

Як виглядатиме підготовка легіону?

У польських частинах українці будуть розміщені та оснащені спорядженням за рахунок Польщі, зазначає видання. Наразі розробляються детальні плани, але, швидше за все, українців, які проживають у Польщі, відправлятимуть на ті військові бази, які вже мають досвід підготовки українських військовослужбовців. Через такі підрозділи з початку війни вже пройшло близько 20 000 осіб.

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"За найскромнішими підрахунками, кілька тисяч українських біженців можуть подати заявки на вступ до легіону. Не виключено, що ми також будемо тренувати українців, які проживають в інших європейських країнах", - пише видання.

Як з'ясував кореспондент RMF FM, паралельно ведеться робота над тим, щоб інші країни ЄС долучилися до витрат на навчання та спорядження. Польська влада переконує своїх партнерів, що підготовка українського легіону - це також інвестиція в європейську безпеку.

"Український легіон" у Польщі

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на території Польщі створять "український легіон" для військової підготовки українців, які проживають у різних країнах Європейського Союзу.

Глава держави додав, що легіон буде тренуватись у Польщі і буде оснащений партнерами.

"Кожен громадянин України, який вирішить бути в легіоні, зможе підписати контракт із Збройними силами України", - додав президент.

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