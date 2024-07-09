Раніше речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін розповів, що повістки почнуть надсилати поштою після 16 липня.

Кабінет міністрів України упорядкував механізм централізованого друку і надсилання повісток військовозобов‘язаним поштою. Рішення ухвалено сьогодні під час засідання уряду, повідомляє "Українська правда", яка має у розпорядженні проект відповідної постанови.

"Повістки, сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних, після накладання кваліфікованого електронного підпису керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) або його відділу можуть: централізовано друкуватися разом з описом вкладення та надсилатися резервістам та військовозобов’язаним засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомлення про вручення; вручатися резервістам та військовозобов’язаним під час оповіщення", - йдеться у постанові.

Зазначається, що у разі формування такої повістки керівник ТЦК та СП або його відділу має накласти кваліфікований електронний підпис у день її формування.

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Згідно з документом, централізований друк повісток здійснюватиметься Міністерством оборони або державними підприємствами, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави (в поліграфічній галузі), на підставі договорів, укладених між МОУ, призначеним оператором поштового зв’язку та відповідними державними підприємствами.

Мобілізація в Україні - надсилання повісток поштою

З середини липня повістки розпочнуть надсилати поштою. Саме тоді, коли мине 60 днів на оновлення військово-облікових даних.

"У разі неуточнення протягом 60 днів резервістом або військовозобов’язаним своєї адреси місця проживання повістка надсилається на його адресу зареєстрованого чи задекларованого місця проживання", - йдеться у постанові Кабміну від 16 травня 2024 р. № 560.

Раніше речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін розповів, що повістки почнуть надсилати поштою після 16 липня.

"Поштою рекомендованим листом дійсно будуть надсилатися повістки після 16 липня. Наразі повістка вважається врученою, якщо людина підписалася особисто, тоді так", - акцентував Лазуткін.

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