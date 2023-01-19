Загиблий очільник МВС планував з Полтави у онлайн-режимі приєднатися до засідання Ставки верховного головнокомандувача.

18 січня, в день, коли трапилася авіакатастрофа у Броварах, загиблий міністр внутрішніх справ Денис Монастирський мусив бути присутнім на Ставці верховного головнокомандувача Володимира Зеленського.

Як заявив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов, Монастирський планував з Полтави у онлайн-режимі приєднатися до засідання Ставки.

"Зараз йде слідство, з'ясовуються всі обставини цієї жахливої катастрофи. Я можу сказати, що президент країни вчора мав збирати Ставку верховного головнокомандувача, на 10:00. Зазвичай ми це ніколи не афішуємо. Міністр внутрішніх справ мав вийти з Полтави на 10-ту годину на цю Ставку. Крайнє смс я від нього отримав о 08:07 – і буквально через лічені хвилини сталася ця жахлива катастрофа", - сказав Данілов в ефірі інформаційного телемарафону.

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Секретар РНБО не став коментувати версію, що авіатроща якось може бути пов'язана з російською диверсією.

"Обов'язково з'ясуємо всі обставини. Відповідь ми обов'язково отримаємо, що сталося вчорашнім ранком над Броварами і чому", – додав Данілов.

Катастрофа у Броварах 18 січня

18 січня в місті Бровари Київської області на територію дитячого садка впав гелікоптер. На місці падіння було виявлено 14 загиблих, серед яких дитина.

На борту гвинтокрила, який летів у Харківську область, перебували міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, держсекретар МВС Юрій Лубкович, помічники та члени екіпажу. Всі вони загинули.

Правоохоронці розглядають три основні версії трагедії - порушення правил польоту, технічна несправність, умисне знищення вертольота.

На борту гвинтокрила перебувало 10 осіб, а не дев'ять, як повідомлялося раніше. Крім керівництва Міністерства внутрішніх справ, загинули заступник керівника патронатної служби Тетяна Шутяк, двоє охоронців і фотограф.