Серед них порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера та умисні дії щодо його знищення.

У Службі безпеки України розповіли про версії трагедії в Броварах, які розглядає слідство. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Слідчі Служби безпеки України розпочали досудове розслідування за фактом падіння гелікоптера в Броварах Київської області. Наразі розглядаються декілька версій трагедії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед них порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера та умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

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"Співробітники СБУ проводять комплекс слідчо-оперативних заходів, щоб встановити всі причинно-наслідкові зв’язки і деталі трагедії", - наголосили у відомстві.

У СБУ також зазначили, що за попередньою інформацією в результаті трагедії загинуло щонайменше 16 осіб, з них троє дітей.

Катастрофа у Броварах: що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні поблизу дитсадка у Броварах впав гвинтокрил. На його борту перебувало дев'ять людей, зокрема міністр МВС Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович. Усі вони загинули.

За уточненими даними, внаслідок падіння гелікоптера у Броварах загинуло 16 людей, з них 3 дітей. Ще 30 - були поранені, серед яких 12 дітей.

Президент України Володимир Зеленський доручив Службі безпеки у взаємодії з Національною поліцією й іншими уповноваженими органами зʼясувати всі обставини падіння гелікоптера у Броварах.

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