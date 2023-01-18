У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, хто ще загинув у гелікоптері разом з керівництвом МВС.

Влада назвала імена загиблих при катастрофі гелікоптера у Броварах - екіпажу і пасажирів. Інформацію розкрили в прес-службі МВС.

Так, крім міністра внутрішніх справ, його заступника і держсекретаря, в результаті падіння гелікоптера загинули заступник керівника патронажної служби МВС Тетяна Шутяк, начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції підполковник Михайло Павлушко, провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький.

Крім того, загинув весь екіпаж гелікоптера: командир повітряного судна - інструктор авіаційної ескадрильї спеціального призначення на гелікоптерах Олександр Василенко, пілот авіаційної ескадрильї спеціального призначення на гелікоптерах Костянтин Коваленко, а також бортовий механік авіаційної ескадрильї спеціального призначення на гелікоптерах прапорщик служби цивільного захисту Іван Касьянов.

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Аварія гелікоптера в Броварах

Вранці 18 січня на території дитячого садка в Броварах під Києвом впав вертоліт. Незабаром з'ясувалося, що на борту перебував міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін і держсекретар Юрій Лубкович. Всі вони загинули.

Через те, що на місці аварії спалахнула масштабна пожежа, загальна кількість загиблих зросла до 16 осіб – включаючи людей, що знаходилися на землі.

Правоохоронці розглядають три основні версії того, що сталося – порушення правил польоту, технічна несправність, умисне знищення вертольота.

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