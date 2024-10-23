Офіс генпрокурор продовжує з'ясовувати масштаби проблеми, яку не помічав роками.

За попередніми даними службового розслідування, у двох областях України найвищий відсоток прокурорів, які мають статус особи з інвалідністю. Як зазначається у повідомленні на сайті Офісу генерального прокурора, в ОГП триває службове розслідування щодо можливих зловживань прокурорів під час отримання груп інвалідності.

Ця перевірка охоплює всі регіони, спецпрокуратури та центральний апарат. Досліджуються питання, пов’язані з набуттям прокурорами статусу особи з інвалідністю, та питання отримання пенсійних виплат за рішенням суду.

Також щодо цих фактів розслідується кримінальне провадження за ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (зокрема, це підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів; пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

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"За попередніми даними службового розслідування, високий відсоток прокурорів, які мають статус особи з інвалідністю, виявлено у двох областях: Черкаській та Хмельницькій", - йдеться у повідомленні.

Так, згідно з опрацьованою на цей час інформацією, на Черкащині 60 прокурорів органів прокуратури мають статус особи з інвалідністю. Це становить 27,4% від загальної кількості працюючих там прокурорів. 59 з них отримали цей статус до повномасштабного вторгнення.

У Хмельницькій області такий статус має 61 прокурор або 29,8% від загальної кількості. 50 отримали групи інвалідності до повномасштабного вторгнення.

"У решті прокуратур та в Офісі генерального прокурора цей показник не перевищує 10%. Зокрема, у 18 прокуратурах частка прокурорів, які мають групи інвалідності, менша за 5% від загальної чисельності, ще у 11 прокуратурах - від 5 до 10%", - зазначили у прокуратурі.

У Офісі генпрокурора 22 прокурори мають статус особи з інвалідністю. Це 2,5% від загальної чисельності прокурорів, які працюють у центральному апараті.

"По кожному з цих фактів буде проведена ретельна перевірка та надана оцінка як в межах службового розслідування, так і в межах кримінального провадження", - зауважили у ОГП.

Скандал з прокурорами-інвалідами

Як повідомлялося, продовжує набирати обертів скандал з масовим встановленням інвалідності прокурорам. З'ясувалося, що в цій державній структурі працює набагато більше таких осіб, ніж в інших силових органах.

Джерела "Економічної правди" з економічного блоку уряду поділилися, що лише близько 10% одержувачів пенсії за спеціальним законом "Про прокуратуру" отримують її саме за інвалідністю. Водночас лише 19% рядових прокурорів вказали її у своїх деклараціях.

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