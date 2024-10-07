Жінку підозрюють у незаконному збагаченні.

Печерського райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи. Її відправили під варту на 60 діб із можливістю внесення застави розміром 500 млн 1528 гривень. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного із зали суду.

За словами прокурора Івана Пелівана, суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення, адже вони просили суд взяти Крупу під варту із можливістю застави у понад 500 млн гривень.

"Слідчий суддя врахував доводи сторони обвинувачення та обрав відповідний запобіжний захід. Це все, що я можу сказати на цей час", - пояснив він.

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Також Крупа відмовилась коментувати чи буде вона вносити цю заставу.

Справа Тетяни Крупи

Керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина викрили у незаконному збагаченні, а під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах.

Також знайдено низку підроблених медичних документів, списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, за відомостями ДБР, вдома в них знайшли майже 5 млн 244 тис. доларів США, 300 тис. євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності.

Згодом їй повідомили про підозру у незаконному збагачені (ст. 368-5 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років з конфіскацією усього майна.

В Офісі Генпрокурора повідомили, що вилучені під час обшуків кошти визнано речовими доказами та передано на відповідальне зберігання до банку. Прокурор вніс до суду клопотання про їх арешт.

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