Міністерство внутрішніх справ (МВС) оприлюднило вимоги для в’їзду та перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства під час війни.
Про це повідомляє прес-служба відомства у Telegram.
Зазначається, що у розробленій покроковій інструкції викладено всі вимоги щодо в’їзду в Україну, а також перебування іноземців та осіб без громадянства з урахуванням запровадження в Україні 24 лютого воєнного стану.
Для перетину кордону іноземцям або особам без громадянства потрібні:
- дійсний паспортний документ;
- відсутність рішення уповноваженого держоргану України щодо заборони в’їзду особи на територію держави;
- наявність в’їзної візи;
- підтвердження мети перебування;
- достатнє фінансове забезпечення.
"Іноземці або особи без громадянства, якими не виконано один чи кілька пунктів, не допускаються на територію України", - наголосили в МВС.
Також визначено, що під час перебування в Україні в умовах воєнного стану для іноземців та осіб без громадянства обов’язкові до виконання: комендантська година, правила поведінки під час сигналів "Повітряна тривога" та "Ракетна небезпека".
Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас закликала зупинити туризм з Росії до Європи.