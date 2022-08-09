В МВС назвали  вимоги для в’їзду і перебування в Україні іноземців під час війни \ фото dpsu.gov.ua

Міністерство внутрішніх справ (МВС) оприлюднило вимоги для в’їзду та перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства під час війни.

Про це повідомляє прес-служба відомства у Telegram.

Зазначається, що у розробленій покроковій інструкції викладено всі вимоги щодо в’їзду в Україну, а також перебування іноземців та осіб без громадянства з урахуванням запровадження в Україні 24 лютого воєнного стану.

Для перетину кордону іноземцям або особам без громадянства потрібні:

  • дійсний паспортний документ;
  • відсутність рішення уповноваженого держоргану України щодо заборони в’їзду особи на територію держави;
  • наявність в’їзної візи;
  • підтвердження мети перебування;
  • достатнє фінансове забезпечення.

"Іноземці або особи без громадянства, якими не виконано один чи кілька пунктів, не допускаються на територію України", - наголосили в МВС.

Також визначено, що під час перебування в Україні в умовах воєнного стану для іноземців та осіб без громадянства обов’язкові до виконання: комендантська година, правила поведінки під час сигналів "Повітряна тривога" та "Ракетна небезпека".

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