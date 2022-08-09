Необхідно мати паспорт, візу, підтвердження мети перебування, фінансове забезпечення та відсутність рішення уповноваженого держоргану України щодо заборони в’їзду.

Міністерство внутрішніх справ (МВС) оприлюднило вимоги для в’їзду та перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства під час війни.

Про це повідомляє прес-служба відомства у Telegram.

Зазначається, що у розробленій покроковій інструкції викладено всі вимоги щодо в’їзду в Україну, а також перебування іноземців та осіб без громадянства з урахуванням запровадження в Україні 24 лютого воєнного стану.

Для перетину кордону іноземцям або особам без громадянства потрібні:

дійсний паспортний документ;

відсутність рішення уповноваженого держоргану України щодо заборони в’їзду особи на територію держави;

наявність в’їзної візи;

підтвердження мети перебування;

достатнє фінансове забезпечення.

"Іноземці або особи без громадянства, якими не виконано один чи кілька пунктів, не допускаються на територію України", - наголосили в МВС.

Також визначено, що під час перебування в Україні в умовах воєнного стану для іноземців та осіб без громадянства обов’язкові до виконання: комендантська година, правила поведінки під час сигналів "Повітряна тривога" та "Ракетна небезпека".

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас закликала зупинити туризм з Росії до Європи.

Вас також можуть зацікавити новини: