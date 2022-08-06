Процес оформлення віз затягується через скорочення технічного персоналу.

У Міністерстві закордонних справ Болгарії повідомили, що не зупиняли видачу віз росіянам.

Про це повідомило Радіо Свобода.

Водночас у коментарі місцевому виданню БТА в міністерстві пояснили, що процес оформлення віз затягується через скорочення технічного персоналу.

"На даний момент прийом документів і їхнє оформлення в консульських установах Болгарії на території Росії не припинено. Процес затягується через скорочення технічного персоналу. Пріоритет надається надзвичайним і гуманітарним випадкам", – заявили у МЗС Болгарії.

Про те, що Болгарія продовжує видавати туристичні візи росіянам, але терміни надання послуг збільшилися з технічних причин, повідомило і російське державне агентство ТАСС із посиланням на посольство Болгарії у Москві.

"Консульство при посольстві працює, і видача туристичних віз громадянам Росії не припинилася. На даний момент із технічних причин ми працюємо в незвичайному режимі, терміни надання послуг довші, ніж зазвичай, але ми працюємо", – повідомили у посольстві.

Зазначається, що видачу віз для власників нерухомості з Росії також не припиняли.

5 серпня асоціація туроператорів Росії повідомила, що Болгарія зупиняє на невизначений термін видачу росіянам туристичних віз і віз для власників нерухомості. Стверджувалося, що причиною цього рішення стало висилання із Росії 14 болгарських дипломатів.

Раніше МЗС Росії оголосило 14 співробітників посольства Болгарії в Москві персонами нон ґрата. У відомстві заявили, що це заходи у відповідь на аналогічне рішення Болгарії щодо російських дипломатів.

28 червня Болгарія повідомила про висилку 70 дипломатів і технічних співробітників посольства Росії. Російська влада заявила, що робота посольства і генконсульств тепер "фактично паралізована".

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