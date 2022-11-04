Після тривалого періоду безперервних бомбардувань та окупації міста Маріуполь воно опинилося просто на межі катастрофи напередодні опалювального сезону.
Відповідний фотодоказ опублікував у своєму Телеграм-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. На опублікованих світлинах - прохання про допомогу, люди замерзають.
"Маріуполь. Пр. Металургів, 37. Відчайдушний крик по допомогу від мешканців. "Мы замерзли. HELP!". Опалювальний сезон від окупантів у розпалі", - зазначив він.
Опалювальний сезон у Маріуполі: що відомо
З початку березня Маріуполь перебував у блокаді окупаційних військ РФ. Загарбники скидали бомби на Маріупольський пологовий будинок, драматичний театр та інші будівлі, в яких перебували мирні люди.
За оцінками уряду, внаслідок російської агресії було знищено понад 95% всіх споруд міста.
У середині травня захисники "Азовсталі" вийшли з території заводу. Вони тримали оборону понад 80 днів. Після цього Маріуполь опинився в повній окупації. Нещодавно частину захисників міста повернули з російського полону.
13 жовтня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що в окупованому Маріуполі велика кількість містян досі живуть у підвалах та готують на вулиці.
3 листопада Андрющенко заявив, що опалювального сезону в тимчасово окупованому Маріуполі по факту немає.
"Опалювального сезону в Маріуполі по факту немає. Тобто окупанти прозвітували, що вони запустили 9 котелень з 67. Практично, це не вистачає навіть на 10% житлового фонду, який на сьогодні залишився в Маріуполі. Не кажучи про те, що багато людей досі живе в підвалах, у будинках із закритими плівкою та фанерою вікнами", - сказав Андрющенко.