На опублікованих світлинах - прохання про допомогу, люди пишуть, що замерзають.

Після тривалого періоду безперервних бомбардувань та окупації міста Маріуполь воно опинилося просто на межі катастрофи напередодні опалювального сезону.

Відповідний фотодоказ опублікував у своєму Телеграм-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. На опублікованих світлинах - прохання про допомогу, люди замерзають.

"Маріуполь. Пр. Металургів, 37. Відчайдушний крик по допомогу від мешканців. "Мы замерзли. HELP!". Опалювальний сезон від окупантів у розпалі", - зазначив він.

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Опалювальний сезон у Маріуполі: що відомо

З початку березня Маріуполь перебував у блокаді окупаційних військ РФ. Загарбники скидали бомби на Маріупольський пологовий будинок, драматичний театр та інші будівлі, в яких перебували мирні люди.

За оцінками уряду, внаслідок російської агресії було знищено понад 95% всіх споруд міста.

У середині травня захисники "Азовсталі" вийшли з території заводу. Вони тримали оборону понад 80 днів. Після цього Маріуполь опинився в повній окупації. Нещодавно частину захисників міста повернули з російського полону.

13 жовтня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що в окупованому Маріуполі велика кількість містян досі живуть у підвалах та готують на вулиці.

3 листопада Андрющенко заявив, що опалювального сезону в тимчасово окупованому Маріуполі по факту немає.

"Опалювального сезону в Маріуполі по факту немає. Тобто окупанти прозвітували, що вони запустили 9 котелень з 67. Практично, це не вистачає навіть на 10% житлового фонду, який на сьогодні залишився в Маріуполі. Не кажучи про те, що багато людей досі живе в підвалах, у будинках із закритими плівкою та фанерою вікнами", - сказав Андрющенко.

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